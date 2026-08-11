El día de las infancias se celebra en el Club Cipolletti: cuándo será

El Club Cipolletti se llena de juegos, deporte y diversión para celebrar a los más chicos. La convocatoria es para el público en general.

El Club Cipolletti se llena de juegos, deporte y diversión para celebrar a los más chicos.

El inicio del fin de semana largo en Cipolletti comenzará con un agasajo para los más pequeños de la familia. Con una propuesta pensada para el disfrute de los más chicos, la institución albinegra abrirá las puertas de su sede central para brindar una tarde repleta de juegos, deporte y recreación.

La jornada se desarrollará este viernes 14 entre las 17 a las 19:30 horas en el predio ubicado en Mengelle 210. La actividad es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad , invitando a familias de distintos puntos de la ciudad a sumarse al evento.

Entre las atracciones confirmadas, los asistentes podrán disfrutar de juegos inflables, actividades deportivas, una cabina de fotos para guardar recuerdos del día, merienda saludable, sorteos y regalos para todos los niños y niñas presentes.

Bajo el lema "Día de las Infancias. El Club es de todos", el albinegro renueva su compromiso con la comunidad e invita a vecinos y socias a ser parte de un encuentro que promete sorpresas y mucha diversión para agasajar a la niñez.

Festejos comunitarios en el Barrio ''2 de Agosto'' y colecta solidaria

Además de la propuesta organizada por el club para el día viernes, la comunidad del Barrio 2 de Agosto también se suma a los agasajos. Este domingo a las 15:00 horas se llevará a cabo la celebración del Día de las Infancias organizada por los propios vecinos.

Con el objetivo de que cada niño y niña del barrio pueda recibir un obsequio en su día, la organización se encuentra recibiendo donaciones de juguetes, golosinas y colaboraciones. Quienes deseen sumar su ayuda pueden acercar sus aportes al barrio durante estos días previos al evento. El alias para aportar a este festejos es: lara.isa.yami y el número a disposición es el: 2996261847.

Estudiantes universitarios organizan festejos por el Día del Niño en tres barrios de Cipolletti

Estudiantes de las facultades locales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en otra muestra de solidaridad y compromiso con la sociedad, concretarán festejos por el cada vez más cercano Día del Niño en tres barrios de Cipolletti. Al efecto, están solicitando la colaboración de la comunidad para garantizar que los pibes y pibas tengan la celebración que tanto merecen.

Los universitarios pertenecen a los Centros de Estudiantes de las facultades Ciencias Médicas y de Ciencias de la Educación y Psicología y militan en la organización Aluvión Estudiantil, de enorme gravitación y representatividad, confirmada desde hace años en las elecciones del claustro.

Tres festejos de los estudiantes

Los integrantes de los Centros de Estudiantes y Aluvión han programado tres festejos sucesivos, el primero de ellos será el domingo 16 de agosto, que este año es la fecha calendario del Día del Niño, en las 432 Viviendas, al norte de la ciudad.

Las celebraciones tendrán continuidad el viernes 21 de agosto en el barrio Ferri, en el extremo noroeste de la ciudad, en tanto que la última actividad se llevará adelante el domingo 30 en el barrio La Paz, en el extremo norte de calle Mengelle. El horario se ha programado para la tardecita, pasadas las 16.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al celular 2995073831 o al correo electrónico @aluvioncipolletti, además de estar habilitado para recibir aportes el alias INFANCIASALUVION a nombre de Azul Morales.

Donaciones y ayuda en la organización

Además de recibirse donaciones y aportes, los que quieran ayudar en la organización de las actividades serán bienvenidos, porque todo contribuye al noble objetivo de brindar un rato de alegría y sonrisas de los niños.

Vale consignar que para los estudiantes de Aluvión siguen prefiriendo la designación de Días de las Infancias que se daba oficialmente a la fecha hasta el año pasado, en que el gobierno nacional decidió retornar a la más vieja denominación de Día del Niño.

Alex Bartels, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología, manifestó que la militancia de Aluvión se ha fijado desde sus inicios, hace ya algunos años, el objetivo de devolver a la comunidad lo que el esfuerzo de la propia comunidad posibilita, que es el funcionamiento de la UNCo y las demás Universidades Públicas, a través de los impuestos y otros ingresos que recibe el Estado nacional de la sociedad.