El programa Compre Local inyectó más de $5.807 millones en la economía de Río Negro en 2026

Las pymes de Río Negro se benefician con el avance de los grandes proyectos energéticos como el VMOS o la mina de Calcatreu.

El Programa Compre Local , impulsado por el Gobierno de Río Negro , consolidó un fuerte impacto económico durante el transcurso de 2026 , generando operaciones por más de $5.807 millones con proveedores, pymes y trabajadores de la provincia.

La iniciativa, que se puso en marcha en 2025 , ya acumula un total superior a los $20.000 millones , ratificando su rol estratégico para asegurar que la riqueza generada en la región se traduzca en empleo y oportunidades para las comunidades locales.

De las transacciones comerciales registradas a lo largo de este año, el 34% se concentró específicamente en Ingeniero Jacobacci . Este movimiento económico está directamente vinculado al desarrollo de Calcatreu , el proyecto minero de oro y plata impulsado por la empresa Patagonia Gold , ubicado a 60 kilómetros de la localidad. Por su parte, el 66% restante de las operaciones bajo este marco se distribuyó en el resto del territorio rionegrino.

calcatreu vmos Las pymes de Río Negro se benefician del compre local.

La ley de compre local en Río Negro

Esta política pública se instrumenta a través de la Ley Provincial 5805, sancionada en 2025 por impulso del gobernador Alberto Weretilneck en defensa de las pymes rionegrinas. La normativa otorga prioridad explícita a los proveedores y trabajadores de la región en las grandes inversiones vinculadas a los sectores energético, petrolero y minero.

El objetivo de la ley es cumplir con uno de los principales pilares de la política del Gobierno Provincial: acompañar las inversiones privadas, ordenar su impacto y asegurar que el crecimiento se traduzca de manera directa en más empleo y desarrollo para las comunidades.

Empleo local y proyecciones salariales para junio

Además del flujo comercial con proveedores, la Provincia realiza un monitoreo del impacto en la contratación de mano de obra local. En el último relevamiento, la contratación de trabajadores rionegrinos representó un desembolso de más de $213 millones en Ingeniero Jacobacci, mientras que en el resto de la provincia la cifra superó los $143 millones.

Para el mes de junio, las estimaciones oficiales indican que los sueldos netos derivados de la contratación de mano de obra local alcanzarán los $551 millones, consolidando un ingreso directo que queda en las familias de la provincia.

En este contexto, durante la última Mesa de Trabajo desarrollada en Ingeniero Jacobacci, la secretaría de Trabajo enfatizó la importancia de que las empresas contratistas cumplan estrictamente con los criterios de contratación local fijados por la normativa vigente, promoviendo así el desarrollo de la cadena de proveedores y la generación de oportunidades laborales en la región.