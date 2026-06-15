Creció la lista de padres que no pagan la cuota alimentaria: cuál es la ciudad rionegrina con más deudores

Se amplió la lista del Registro de Deudores Alimentarios y Obstructores de Vínculo. El llamativo caso de las mujeres que integran el listado.

El Registro de Deudores Alimentarios registra el caso de una madre deudora, lo que refleja la transformación en las dinámicas familiares.

El Registro Civil de Río Negro publicó el último listado de Deudores Alimentarios y Obstructores de Vínculo con los nombres de las personas que no cumplen con sus obligaciones parentales, ya sea con el pago de la cuota alimentaria o quienes obstruyen la construcción de un vínculo afectivo en el territorio provincial.

La publicación de este listado tomó crucial relevancia ante el fortalecimiento de la lucha para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir una manutención adecuada que pueda costear una alimentación saludable, educación, acceso a la salud, vestimenta, actividades recreativas y todo lo necesario para el desarrollo digno de una persona.

Las últimas modificaciones en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam) y Obstructores de Vínculo (OV) reflejan un aumento de los progenitores morosos. Según el Boletín Oficial, hay 1.604 deudores alimentarios en la provincia de Río Negro.

El registro no sólo informa sobre los padres morosos que incumplen con el pago de la manutención alimentaria para sus hijos, sino que también refleja la cantidad de progenitores y progenitoras, usualmente madres, que no permiten el desarrollo de un vínculo entre su hijo y su padre, con la imposibilidad de que puedan concretar encuentros y pasar tiempo de calidad juntos.

cuota alimentaria El listado registra a 36 personas obstructoras del vínculo, pero muchas veces esa situación está ligada a la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria.

El listado refleja que hay 36 personas que son Obstructoras del Vínculo en la Provincia de Río Negro. Aunque el registro incluye a 36 personas, en su mayoría mujeres, señaladas como obstructoras del vínculo, el origen de esta situación suele estar ligado al incumplimiento de las obligaciones alimentarias para poder sustentar económicamente al niño y poder costear todos los elementos necesarios para su desarrollo como educación, alimentación, salud, vestimenta y recreación.

El caso de una madre deudora de cuota alimentaria

Si bien se dio de baja a dos personas, quienes al parecer están cumpliendo con el pago de las cuotas alimentarias para sus herederos, también figura como deudora alimentaria una mujer, un caso que resulta inusual y que refleja una transformación sobre las nuevas dinámicas familiares de nuestra sociedad.

El Redam incluye a todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, aunque si la publicación no genera el efecto deseado, los menores de edad pueden solicitar los aportes alimentarios a través de los adultos en la Justicia de Río Negro.

CUOTA ALIMENTARIA Las personas que están en el registro es porque adeudan total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.

La localidad con más padres morosos es General Roca

El Registro de Deudores Alimentarios también reflejó cuál es la ciudad rionegrina con mayor cantidad de progenitores morosos. El listado expone 116 padres deudores en Cipolletti, 182 morosos en Villa Regina, 22 en Godoy, 103 progenitores deudores en Bariloche, 23 en Cervantes y 50 deudores en El Bolsón.

La localidad de Ingeniero Huergo registra 26 deudores, Chichinales tiene 18 padres deudores, Ñorquinco tiene 3 morosos, 23 en Cervantes, San Antonio Oeste registra 42 deudores, Viedma figura con 181 progenitores deudores y la ciudad con más padres morosos es General Roca con 313.

Estar registrado en el listado de Deudores Morosos implica limitaciones del ciudadano, como sucede en el Juzgado de Familia de Cipolletti, que impone creativos fallos para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Las limitaciones pueden ir desde una prohibición para renovar o emitir el carnet de conducir, acceder a una línea telefónica, ingresar a un casino, la creación de multas y penalidades económicas a la empresa empleadora del progenitor, entre otras medidas.