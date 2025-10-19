La UNRN se implementará acciones legales para garantizar la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la UNRN pidió al rector iniciar acciones administrativas y judiciales para garantizar la aplicación de la Ley 27.795.

La UNRN expresó su acompañamiento a las acciones que el sistema universitario nacional lleve adelante.

El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) resolvió instruir al rector Anselmo Torres para que, en coordinación con las demás universidades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), impulse todas las gestiones administrativas y judiciales necesarias para asegurar la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.

La decisión, aprobada por el cuerpo colegiado de gobierno, establece que las actuaciones deberán desarrollarse dentro de los plazos y mecanismos previstos por la normativa vigente. De esta manera, la institución expresó su acompañamiento a las acciones que el sistema universitario nacional lleve adelante en defensa del financiamiento público, la ciencia y la educación superior.

Según publicó NoticiasNet, el pronunciamiento del Consejo se da en el contexto de declaraciones de funcionarios nacionales que advirtieron sobre una supuesta falta de fondos, pese a que la ley garantiza la validez legal y la sostenibilidad fiscal de los recursos destinados al sistema universitario.

anselmo torres unrn El rector Anselmo Torres debe impulsar todaslas gestiones administrativas y judiciales necesarias para asegurar la aplicación de la Ley Financiamiento de la Educación Universitaria.

La resolución fue tratada sobre tablas y destaca el inminente vencimiento del plazo legal —fijado para el 20 de octubre de este año— para la promulgación y publicación de la ley en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde la UNRN remarcaron que cumplir con este paso resulta fundamental para su plena implementación, ya que permitirá asegurar los niveles básicos del derecho a la educación en todo el país.

La Ley de Financiamiento Universitario, establece una actualización de las partidas presupuestarias según la inflación acumulada 2023-2024, además de una recomposición salarial retroactiva a diciembre de 2023 conforme a los índices oficiales.

Rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso

El 2 de octubre pasado, el Senado rechazó los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan. Diputados ya lo había hecho el 17 de septiembre.

A raíz de esta determinación, la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo este lunes 20 de octubre.

Los senadores consiguieron los dos tercios necesarios para insistir con la ley de financiamiento universitario. En total, 58 voluntades votaron favorablemente, 7 en forma negativa y hubo 4 abstenciones.

Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece las partidas presupuestarias necesarias para que las universidades nacionales puedan continuar funcionando frente a la inflación acumulada, y recompone los salarios de docentes y no docentes, entre los más afectados del sector de trabajadores registrados. Además, define de dónde provienen los fondos, no crea nuevos impuestos ni compromete el equilibrio fiscal. Por el contrario, busca garantizar presupuestos adecuados para el funcionamiento institucional, asegurar becas y fortalecer la investigación en ciencia y tecnología.

“Las universidades nacionales hacen posible un país con progreso, la formación de jóvenes, el desarrollo de la industria, la innovación y la producción de conocimiento, capital fundamental para cualquier proyecto de nación. Desfinanciarlas implica su destrucción y, con ella, la del futuro soberano de la Argentina”, señaló un pronunciamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al término de la sesión del Senado.

“Esta ley no está en contra de nadie, todo lo contrario. Con más y mejores profesionales, más investigación en ciencia y técnica, más actividad extensionista, inclusión y compromiso, construiremos un país con oportunidades, donde todos podamos vivir con dignidad, esperanza y sueños para un mundo más justo”, remarcó la casa de estudio.