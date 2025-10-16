Una docente de la UNRN sufrió una brutal agresión

La docente Vanina Lavacara sufrió graves lesiones tras ser atacada en la vía pública por una mujer que se encontraba en libertad condicional.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) Sede Alto Valle - Valle Medio repudiaron "enérgicamente el brutal ataque" cometido contra Vanina Lavacara, docente de la carrera Diseño de Interiores y Mobiliario, en General Roca .

“El martes 14 de octubre me tenía que realizar unos estudios médicos en el Sanatorio Juan XXIII . Al estacionar, un vehículo estacionó al lado mío (con personas) diciendo una serie de i nsultos y empezaron a patearme el vehículo. Cuando abro la puerta para intentar entender qué sucedía y hablar con las personas que no conozco, una mujer empieza a darme una serie de golpes", relató la docente sobre el momento de la agresión.

" Terminé internada para realizarme una serie de estudios , entre ellos una tomografía. Al averiguar, la agresora había cortado la tobillera que tenía puesta por encontrarse en prisión domiciliaria”, detalló Vanina en su denuncia realizada en la Comisaría 3° de Roca.

El repudio de la UNRN

De acuerdo a su presentación, luego supo que la agresora había cortado la tobillera electrónica que debía portar por cumplir prisión domiciliaria. La investigación judicial continúa para determinar si la mujer incumplió las condiciones de la libertad condicional que tenía vigentes.

El comunicado de la universidad cerró con un mensaje de acompañamiento a la docente y el pedido de que la Justicia avance sin demoras. La UNRN emitió un comunicado para "repudiar este hecho, acompañar a la docente en este difícil momento, y desear una pronta recuperación". La universidad, además, solicitó a la Justicia que actúe con mayor celeridad posible.