El Regional Amateur de los 333 clubes arrancó con dos empates: cuándo debutan los clubes zonales

Los equipos de Lifune y Liga Confluencia que participan debutarán el próximo fin de semana. El repaso de la programación

El primer partido del torneo se jugó en la ciudad de General Villegas.

Esta semana es la que da inicio al Torneo Federal Regional Amateur , donde participan seis equipos de Lifune y dos de Cipolletti que integran la Liga Deportiva Confluencia. Mientras los conjuntos zonales ultiman detalles para la fecha inicial, cuatro de los 333 participantes ya pusieron primera.

Fue el miércoles por la noche, donde dos equipos de la ciudad General Villegas fueron los primeros en saltar a la cancha. Santa Rita y Atlético Villegas igualaron 2 a 2 en el "estadio" Anyulín Penacino, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Pampeana Bonaerense Sur.

Media hora más tarde, fue 1 a 1 entre Atlético Carlos Casares y Atlético Smith por la zona 13 de la Región Pampeana Norte.

La acción seguirá este viernes con otros tres partidos, mientras que el grueso de la fecha a nivel nacional se disputará entre sábado y domingo, jornada que albergará a los diez equipos de nuestra zona.

Horarios para el debut de los nuestros

Los representantes de Lifune y Liga Confluencia integran los grupos 6,7,9 y 10 de la Región Patagónica, una de las ocho en las que está dividido el certamen.

La Amistad y Academia Pillmatún serán los primeros en saltar a la cancha el domingo a las 16, en el predio de La Amistad, por la zona 9. En ese mismo grupo, Deportivo Roca y Argentinos del Norte chocarán a las 18.

Desde las 17, por la zona 6, Petrolero y Maronese se enfrentarán en el 30 de Septiembre de Plaza Huincul por la zona 6, donde Independiente tiene fecha libre.

A la misma hora, pero en Cutral Co, Alianza se verá las caras con Patagonia por la zona 7, donde San Patricio será local de Unión Alem Progresista de Allen.

Figuras históricas

Una de las particularidades que tiene el Regional Amateur son las figuras del fútbol argentino que despuntarán el vicio engalanando las canchas de distintos puntos del país.

El goleador histórico José Sand, a sus 45 años, se vestirá con la camiseta de Argentino de Bell Ville.

Emiliano Vecchio, proveniente de Defensores de Belgrano de la Primera Nacional, será parte del plantel de Regatas de San Nicolás.

Uno de los volantes que pasara por Colón y Boca, Sebastián Prediger, jugará para Unión de Crespo, representante de la Liga de Paraná.

Para nostalgia de los hinchas de San Lorenzo de Almagro, Juan Mercier lo hará para FADEP de Mendoza, el club que preside Sebastián Torrico.

El lateral José Luis Gómez, exRacing y Lanús que llegó a vestir la camiseta de la selección, será titular en Central Argentino de La Banda de Santiago del Estero.