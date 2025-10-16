Cayó de la moto por esquivar un perro y terminó en el hospital

Ocurrió durante la mañana de este jueves en una localidad del Valle Medio. La motociclista tuvo que ser trasladada al hospital.

La mujer tuvo que ser trasladada al hospital de Luis Beltrán tras caer de la moto que conducía por esquivar un perro.

Una mujer de 32 años debió ser trasladada para recibir atención médica por los golpes que sufrió al caer de la moto en la que transitaba por una calle de Luis Beltrán , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

El incidente vial ocurrió durante las primeras horas de este jueves y una de las hipótesis que trascendió indica que la conductora de la Mondial de 100cc perdió el control del rodado al intentar esquivar un perro que le habría salido al cruce.

Policías de la Comisaría 19 concurrieron al lugar, situado en la calle Guerriro casi Sargento Cabral, alertados por un llamado anónimo.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos constataron que la víctima —residente en la zona rural y empleada municipal— había caído sobre la calzada por esquivar al animal, informó la página 7enpunto.

La motociclista fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, por lo que aún no se habían determinado la gravedad de las lesiones.

En el sitio trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Iba por un camino de chacras y se le incendió la camioneta

Una camioneta Chevrolet S10 resultó con daños importantes en el motor y carrocería por un incendio que se destacó en la zona rural de Chimpay el miércoles en horas de la noche. Una dotación de Bomberos de la localidad y efectivos policiales debieron concurrir a atender la emergencia en la zona conocida como Colonia Laure.

Incendio camioneta Chimpay

El rodado era conducido por un joven de 26 años de edad con domicilio en Chimpay, quien manifestó que se dirigía hacia la localidad de Coronel Belisle por razones particulares y, en un momento dado, su camioneta comenzó a largar humo por el sector del capot, como así también por el torpedo, informó Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5).

Se presume que las llamas se iniciaron por un desperfecto mecánico. El muchacho que manejaba resultó ileso pero el daño material en el rodado fue muy importante.