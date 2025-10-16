Acusan a una mujer de Cipolletti por usurpar una vivienda del IPPV

Es por un departamento en el barrio 200 Viviendas, podrían ordenar el desalojo forzoso.

Una mujer fue acusada este jueves en Cipolletti por el delito de usurpación , luego de que ingresara a un departamento perteneciente al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) sin contar con la autorización de sus propietarios. La audiencia se desarrolló en los tribunales cipoleños y estuvo impulsada por una denuncia presentada por la delegada local del IPPV .

Durante la audiencia, la funcionaria explicó que la vivienda en cuestión pertenecía a un matrimonio fallecido hace cinco años , y que el organismo provincial tenía previsto re-adjudicarla a una familia con dos hijos con discapacidad .

Sin embargo, en septiembre, la acusada tomó posesión del inmueble por la fuerza , forzando la cerradura y entrando de manera clandestina al lugar, ubicado sobre la calle La Esmeralda del barrio 200 Viviendas.

La imputación y los fundamentos de la Fiscalía

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la mujer actuó sin conocimiento ni consentimiento de quienes tenían derecho a oponerse, con el propósito de despojar del inmueble a su legítimo poseedor.

Los hechos fueron encuadrados bajo el delito de usurpación, previsto en los artículos 181 y 45 del Código Penal, y además la Fiscalía solicitó la aplicación de una medida cautelar de desalojo forzoso, contemplada en el artículo 118 del mismo código.

La resolución judicial

Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó la acusación ni la calificación legal, aunque anticipó que recusará a la magistrada interviniente.

Por su parte, la jueza dio por formulados los cargos y, ante el pedido de la fiscalía, instó a la imputada a abandonar la vivienda por sus propios medios, advirtiéndole que en caso de persistir en la ocupación, se procederá con el desalojo forzoso.