Denunció a la novia de su ex por agresiones y amenazas

Presume que el ataque se desató cuando la acusada leyó conversaciones por Whatsapp que mantuvo con el hombre, padre de sus hijas. Dictaron medidas para protegerla.

El conflicto se desató en San Antonio Oeste. Una mujer denunció a la actual novia de su ex pareja por agresiones y amenazas.

Formaron pareja , tuvieron dos hijos que aún son pequeños, pero por cosas de la vida terminaron separándose . El hombre conoció a otra mujer y todo indica que estaba atenta a la relación que mantenía su novio con su ex, porque estalló un conflicto con incidentes violentos en el que tuvo que intervenir la Justicia de Paz rionegrina.

Los hechos sucedieron días atrás en San Antonio Oeste , la localidad ubicada en la costa atlántica provincial. Según la denuncia que presentó en la Policía la mamá de los chicos, estaba en la casa de su madre y se presentó WA (actual pareja de su ex) para “increparla y amenazarla”, y nombró como testigos de la agresión a su hermana y su papá.

En su declaración, la vecina dijo que presume que el motivo del ataque fueron unas conversaciones por Whatsapp que ella mantuvo con el padre de sus hijos, y que su nueva novia habría leído.

Aclaró que teme por su integridad y la de las niñas -tienen 2 años y 4 meses de edad), por lo que pidió que las protejan y de los dos.

Juzgado de Paz SAO.jpg

La causa, encuadrada en la Ley 3040 (Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares) y lo que dispone el Código Procesal de Familia también referido a violencia familiar, fue analizada en el Juzgado de Paz local, cuya titular Suplente, María Alberti, dispuso una serie de severas medidas cautelares por el lapso de 90 días para frenar cualquier tipo de comportamiento hostil.

Por empezar, le prohibió a WA acercarse a la casa de la víctima y a la de su madre en un radio no menor a los 200 metros. En otra pauta incluyó a GDP (el hombre) y les ordenó “abstenerse de ejercer actos de violencia” contra la ex y su grupo familiar, ya sea en la vía o lugares públicos o privados.

Tampoco se les permite realizar comentarios en las redes sociales sobre el conflicto o publicaciones que “vulneren el derecho a la privacidad” o “la dignidad e integridad” de ellos. Sobre este último punto la magistrada advirtió a la pareja que de detectarse posteos ofensivos deberán ser eliminados.

En tanto, habilitó a los integrantes del matrimonio disuelto que “de común acuerdo, podrán mantener contacto por cuestiones relacionadas exclusivamente a sus hijas en común”. Pero les aclaró que deberán mantener siempre “un trato cordial y respetuoso”.

Severas consecuencias en caso de incumplimientos

La jueza Alberti advirtió a los acusados que en caso de descubrir incumplimientos a las disposiciones dictadas los responsabilizarán por el delito de desobediencia judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal y lo que establece el Código Procesal de Familia.

No solo eso, porque también les advirtió que facultó a la Policía para “proceder al arresto inmediato y sin orden judicial, ante la violación de las medidas cautelares que fueran advertidas de manera in fraganti”.

Además les anticipó que también puede ampliar las medidas protectorias y “comunicarlas al lugar de trabajo, estudio, asociación profesional, organización sindical y otras organizaciones sociales a las que pertenezca la persona accionada”.

Por último aconsejó a las partes “deberán adoptar los recaudos que estimen necesarios a los fines de resguardar su integridad psicofísica” y los instó a darle “estricto cumplimiento” de las ordenes para no tornarlas “ineficaces”.

La causa no queda solo en la instancia de la Justicia de Paz, sino que la sentencia fue comunicada al Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia 9 de San Antonio Oeste.