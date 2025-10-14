Salvaje ataque: Le destrozó los vidrios de la camioneta y le exigió plata para terminar con la agresión

El hombre le exigió 100 mil pesos a la mujer para terminar con los ataques.

Un violento ataque tuvo lugar en Las Grutas cuando un hombre destruyó la camioneta de una mujer, la amenazó y la extorsionó con dinero . La Justicia de Río Negro acusó al agresor por los delitos de daños y amenazas durante una audiencia realizada hoy en los Tribunales de San Antonio Oeste .

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste describió una secuencia de extrema violencia , que tuvo varios episodios a lo largo del mismo día. El acusado atacó el vehículo de la víctima en distintas oportunidades, primero le tiró una piedra que rompió el parabrisas y se retiró del lugar en un auto negro oscuro.

Luego regresó a la vivienda con el vehículo a toda velocidad y descendió del rodado con un fierro para completar la destrucción. Hecho seguido el hombre comenzó a romper los vidrios laterales, los espejos retrovisores y la luneta trasera de la camioneta.

El sujeto continuó con el ataque cuando subió nuevamente al vehículo y embistió la camioneta de la víctima en una maniobra de reversa, lo que provocó la abolladura en la puerta del conductor y daños estructurales graves.

La extorsión para terminar con la agresión

Tras el impacto, el agresor se dio a la fuga, aunque horas más tarde cerca de las 19, regresó al domicilio con el objetivo de exigirle a la mujer 100 mil pesos bajo amenaza de continuar con la violencia si no entregaba el dinero. La mujer se negó a la entrega de dinero y le ordenó que se retire del lugar. Finalmente el agresor abandonó la vivienda y la mujer realizó la denuncia que derivó en la imputación de los cargos de hoy.

Según detalló el representante de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, los hechos sucedieron el 6 de junio de 2025 a las 14 horas en el domicilio de la mujer ubicado sobre calle Caleta Falta de Las Grutas.

Imputación por daño y amenazas coactivas

Frente a la gravedad de los hechos, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal. El acusado fue computado por los delitos de daño y amenazas coactivas, de acuerdo con los artículos 183, 149 bis y 45 del Código Penal, en concurso real.

Además, el juez de Garantías ordenó una restricción de acercamiento de 100 metros de la víctima y en cualquier sitio público donde se pueda encontrar a la víctima. La medida de protección se aplica especialmente en cercanías al domicilio donde ella reside.

Resulta compleja la restricción de acercamiento a 100 metros en los lugares públicos donde pueda asistir la víctima, debido a la pequeña población que presenta una localidad como Las Grutas y la escasa oferta de espacios de encuentro social para los jóvenes.

Sin embargo, la aplicación de este tipo de medidas de protección se realizan con el objetivo de afianzar el acompañamiento del Poder Judicial a las víctimas para brindarles mayor tranquilidad y contención a las víctimas hasta que llegue la instancia judicial definitiva y la sentencia.