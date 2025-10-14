Gloria y dolor: Ganaron medallas, perdieron objetos valiosos por insólita falla del micro y piden ayuda
Folkloristas rionegrinos brillaron en una prestigiosa competencia. En el camino, se abrió la compuerta del colectivo y necesitan recuperar objetos de valor económico y sentimental.
Del mal trago a la gloria. Herencia es una agrupación folklórica de Viedma que viajó a Punta Alta, provincia de Buenos Aires, para participar del certamen Sentir Rosaleño. Con el peso y el orgullo de representar a Río Negro, lograron cosechar varias preseas aunque no todas fueron rosas en esta exitosa experiencia.
La parte negativa fue que durante el viaje se abrió la compuerta del colectivo y perdieron varios objetos. Se dieron cuenta recién cuando llegaron, y si bien eso no alcanzó a empañar la alegría por el desempeño, significó un lamento y un dolor de cabeza.
Te puede interesar...
Entre lo que perdieron se encuentra una bolsa con dos pares de botas de uno de los chicos. “Tenían un valor sentimental, eran del abuelo de Emi”, contó Susana Calvo, fundadora de la agrupación, al sitio Noticias Net.
Si alguien las encuentra -creen que las podrían haber extraviado cerca de Bahía Blanca-, se pueden contactar al Facebook: @herencia.agrup.folklorica
Fueron elegidos como el Mejor Grupo del torneo y sumaron medallas
En el evento, que duró dos días, fueron elegidos como Mejor Grupo del Certamen. Sin embargo, no fue la única conquista. Jornadas fructíferas para ellos, que llegaron con mucha ilusión y colmaron expectativas.
“Ganamos varios primeros premios, varios segundos y terceros puestos, y varias menciones. Yuthiel Almeida ganó como bailarín en la categoría Unificada y Nahiara Trafiñanco como bailarina de zamba en la categoría juvenil”, indicó la cara visible de la organización.
“El premio mayor fue el elogio de los organizadores y distintas agrupaciones no solo por el trabajo de nuestros bailarines…también, el más importante, el comportamiento de nuestros jóvenes”, remarcó Susana.
“Ese premio de mejor grupo se nos otorgó por tener tantos jóvenes con un excelente comportamiento y calidad de bailarines. Entrega de lo requerido todo en tiempo y forma y una gran actuación”, redondeó
Categorías en las que participaron y conquistas
Malambo juvenil
Conjunto tradicional juvenil
Pareja tradicional juvenil (primer puesto)
Pareja estilizada juvenil (primer puesto)
Conjunto tradicional mayor (mención especial)
Conjunto estilizado mayor (segundo puesto)
Pareja tradicional mayor (segundo puesto)
Pareja estilizada mayor (primer puesto)
Pareja libre mayor (tercer puesto)
Solista Malambo mayor malambo unificado cuarteto
Conjunto tradicional adultos
Conjunto estilizado adultos
Conjunto libre (primer puesto)
Pareja tradicional adultos (primer puesto)
Pareja estilizada adultos (mención especial)
Intérpretes de zamba juvenil
Categoría materno paterno juvenil (mención especial)
Categoría materno paterno mayor (segundo puesto)
Intérpretes de zamba mayor
Cuadro único (mención especial)
Intérpretes de zamba adultos
Estilizado adultos añoranzas (tercer puesto)
Cuadro libre tristezas
Mejor bailarina zamba juvenil (ganó Nahiara Trafiñanco)
Mejor bailarín del certamen categoría juvenil (Yuthiel Almeida)
Mejor grupo del certamen (Herencia Agrupación Folklórica)
Conjunto adulto añoranza (tercer puesto)
Leé más
Dolor en Cipolletti por la muerte del Topito, popular y querido electricista
Salvaje ataque: Le destrozó los vidrios de la camioneta y le exigió plata para terminar con la agresión
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario