Gloria y dolor: Ganaron medallas, perdieron objetos valiosos por insólita falla del micro y piden ayuda

Folkloristas rionegrinos brillaron en una prestigiosa competencia. En el camino, se abrió la compuerta del colectivo y necesitan recuperar objetos de valor económico y sentimental.

La agrupación folklórica rionegrina que brilló en tierra bonaerense. Lástima lo del equipaje...

Del mal trago a la gloria. Herencia es una agrupación folklórica de Viedma que viajó a Punta Alta, provincia de Buenos Aires, para participar del certamen Sentir Rosaleño. Con el peso y el orgullo de representar a Río Negro, lograron cosechar varias preseas aunque no todas fueron rosas en esta exitosa experiencia.

La parte negativa fue que durante el viaje se abrió la compuerta del colectivo y perdieron varios objetos. Se dieron cuenta recién cuando llegaron, y si bien eso no alcanzó a empañar la alegría por el desempeño, significó un lamento y un dolor de cabeza .

Entre lo que perdieron se encuentra una bolsa con dos pares de botas de uno de los chicos. “Tenían un valor sentimental, eran del abuelo de Emi” , contó Susana Calvo, fundadora de la agrupación, al sitio Noticias Net.

Si alguien las encuentra -creen que las podrían haber extraviado cerca de Bahía Blanca-, se pueden contactar al Facebook: @herencia.agrup.folklorica

Fueron elegidos como el Mejor Grupo del torneo y sumaron medallas

En el evento, que duró dos días, fueron elegidos como Mejor Grupo del Certamen. Sin embargo, no fue la única conquista. Jornadas fructíferas para ellos, que llegaron con mucha ilusión y colmaron expectativas.

“Ganamos varios primeros premios, varios segundos y terceros puestos, y varias menciones. Yuthiel Almeida ganó como bailarín en la categoría Unificada y Nahiara Trafiñanco como bailarina de zamba en la categoría juvenil”, indicó la cara visible de la organización.

“El premio mayor fue el elogio de los organizadores y distintas agrupaciones no solo por el trabajo de nuestros bailarines…también, el más importante, el comportamiento de nuestros jóvenes”, remarcó Susana.

Medallas Los trofeos que obtuvo la delegación rionegrina en el importante certamen.

“Ese premio de mejor grupo se nos otorgó por tener tantos jóvenes con un excelente comportamiento y calidad de bailarines. Entrega de lo requerido todo en tiempo y forma y una gran actuación”, redondeó

Categorías en las que participaron y conquistas

Malambo juvenil

Conjunto tradicional juvenil

Pareja tradicional juvenil (primer puesto)

Pareja estilizada juvenil (primer puesto)

Conjunto tradicional mayor (mención especial)

Conjunto estilizado mayor (segundo puesto)

Pareja tradicional mayor (segundo puesto)

Pareja estilizada mayor (primer puesto)

Pareja libre mayor (tercer puesto)

Solista Malambo mayor malambo unificado cuarteto

Conjunto tradicional adultos

Conjunto estilizado adultos

Conjunto libre (primer puesto)

Pareja tradicional adultos (primer puesto)

Pareja estilizada adultos (mención especial)

Intérpretes de zamba juvenil

Categoría materno paterno juvenil (mención especial)

Categoría materno paterno mayor (segundo puesto)

Intérpretes de zamba mayor

Cuadro único (mención especial)

Intérpretes de zamba adultos

Estilizado adultos añoranzas (tercer puesto)

Cuadro libre tristezas

Mejor bailarina zamba juvenil (ganó Nahiara Trafiñanco)

Mejor bailarín del certamen categoría juvenil (Yuthiel Almeida)

Mejor grupo del certamen (Herencia Agrupación Folklórica)

Conjunto adulto añoranza (tercer puesto)