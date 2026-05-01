Proponen que deudores alimentarios no puedan ser funcionarios públicos

El proyecto de ordenanza presentado ante de Concejo Deliberante establece que las personas incluidas en el registro de deudores alimentarios no accedan a cargos públicos. También ordena la presentación periódica del certificado.

La iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante de Allen.

Un novedoso proyecto de ordenanza fue presentado ante el Concejo Deliberante de Allen . Se trata de una iniciativa que propone impedir que las personas incluidas en el registro de deudores alimentarios puedan acceder o continuar en cargos públicos dentro de la ciudad. El proyecto busca incorporar un requisito obligatorio para fomentar el cumplimiento de la obligación parental.

La presidenta del bloque Alianza Nos Une Río Negro , Marta Crespo presentó el proyecto de ordenanza que establece como condición excluyente la presentación del certificado de libre de deuda alimentaria para ocupar funciones en la administración pública.

“Quien no cumple con sus hijos, no puede decidir por la sociedad” expresó Crespo durante la sesión. La concejal remarcó que se trata de una definición más relacionada con la ética que con lo administrativo.

marta crespo Marta Crespo fue la concejal que presentó el proyecto.

El proyecto pone el foco en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al considerar que el Estado debe promover conductas coherentes entre sus integrantes. La concejal planteó que la función pública debe servir de ejemplo y coherencia ante la comunidad.

concejo deliberante El proyecto propone que los deudores alimentarios no puedan ser funcionarios públicos.

La propuesta también contempla controles periódicos para verificar el cumplimiento de esa exigencia y establece sanciones en caso de detectarse incumplimientos posteriores a la designación. De esa manera, el texto busca que la acreditación no sea un trámite inicial, sino una obligación sostenida durante toda la permanencia en el puesto.