Falso policía ofrecía alquileres en Cipolletti y pedía una seña para mostrar el departamento

Un hombre que decía ser policía federal intentó estafar a una vecina de Cipolletti con un falso alquiler. Ofrecía un departamento y pedía una seña anticipada.

El supuesto alquiler se ofrecía en el edificio de Mariano Moreno 500 de Cipolletti.

Una vecina de Cipolletti logró evitar una estafa luego de descubrir que un hombre que se hacía pasar por policía federal intentaba engañarla con un supuesto alquiler . La maniobra se desarrolló a través de WhatsApp, donde el sospechoso utilizaba una foto institucional y un discurso cuidadosamente preparado para ganarse la confianza de las víctimas.

El contacto comenzó tras una publicación en un grupo de Facebook de Alquileres Cipolletti, allí un sujeto ofrecía departamentos en alquiler “de dueño directo” a precios llamativamente bajos. Una vez iniciada la conversación en privado entre la vecina y este hombre, en uno de los mensajes, el falso agente aseguró tener disponible un departamento en Mariano Moreno al 500 , con contrato anual o mensual, y a un valor de $500.000 por mes . También envió fotografías del supuesto inmueble y explicó que contaba con ascensor, escaleras y buena ubicación.

Según un relevamiento realizado por LM Cipolletti, los alquileres reales en ese mismo edificio superan los $600.000 mensuales más expensas, lo que confirma que se trataba de una publicación fraudulenta.

estafador alquiler

La maniobra con el falso alquiler

Durante la conversación, el hombre se presentó como Iván López, dijo trabajar “en la ciudad de Zapala como policía federal” y aseguró que necesitaba coordinar con su superior un permiso para viajar y mostrar la propiedad. Luego, pidió una seña de $30.000 para “reservar la visita” y se comprometió a devolver el dinero en caso de que el inquilino no quisiera concretar el alquiler.

“Te paso mi documentación policial y mi DNI, no te preocupes”, escribió el estafador para generar confianza. Incluso mencionó a su esposa como parte del acuerdo: “Ella puso estas condiciones”, dijo al final del intercambio.

La víctima, se identificó con un seudónimo y tras la sospecha por la insistencia en recibir dinero antes de mostrar el departamento, le advirtió: “¿Sabías que esto es un delito, no?”. Ante esa respuesta, el supuesto policía no negó la acusación y respondió con evasivas: “Cada uno tiene su forma de trabajar, salvo que el alquiler sea falso”.

Ante esta situación, la vecina decidió bloquear el número y alertar sobre la maniobra, lo que evitó que se concretara una nueva estafa en la ciudad, aunque el número de WhatsApp siguió activo, modificando la foto de perfil por una institucional de la Policía de Neuquén.

estafador alquiler (1)

¿Cómo operan los estafadores?

Una modalidad delictiva en crecimiento. Los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales. En la mayoría de los casos, piden transferencias anticipadas con la excusa de “asegurar la visita” o “cubrir gastos administrativos”, y luego desaparecen.

Las autoridades recomiendan no transferir dinero o compartir información ante sospecha y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude en la comisaría más cercana o ante la Defensoría del Pueblo, que recibe consultas al 0800-999-3776.

Consejos para evitar ser víctima

Desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro recordaron que el ciberdelito incluye toda conducta ilegal realizada mediante dispositivos electrónicos o redes informáticas, como estafas, robo de datos personales, suplantación de identidad o fraudes informáticos.

El organismo advierte que ningún organismo público ni entidad bancaria puede solicitar depósitos, información o contraseñas por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto.

Las recomendaciones clave son: