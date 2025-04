La estafa de los falsos alquileres: el relato desesperado de una vecina de Fernández Oro

"El jueves estaba en el médico y vi una publicación que ofrecían un departamento en alquiler. Era tipo dúplex, dos habitaciones, cocina, comedor, baño arriba y un baño abajo. No decía dirección ni detalles, pero me interesó", contó Ivana a LM Cipolletti .

Estafa alquiler Fernanda Oro 2.jpg La mujer que ofrece los alquileres se hace pasar por Stella Maris Departamento. Gentileza

Mientras aún estaba en la consulta médica, su esposo intentó comunicarse telefónicamente, pero la mujer nunca atendió. A través de mensajes, la supuesta dueña les envió finalmente una dirección: Mariano Moreno 152, donde efectivamente existe un complejo de cinco departamentos, lo que terminó de convencerlos.

"Nos dijo que había muchos interesados y que si lo queríamos debíamos señarlo cuanto antes. Pedía el 50% del alquiler y los gastos administrativos", explicó Ivana. Aunque su esposo mostró cierta desconfianza, ella insistió en avanzar: "Le dije que no fuera tan desconfiado, que así nos va en la vida".

Ese mismo día realizaron una primera transferencia de $200.000. Poco después, la estafadora comenzó a pedir más dinero, argumentando costos administrativos, firma de papeles con una escribana y otros conceptos. Así, el monto transferido ascendió a $540.000 en varias operaciones realizadas por Mercado Pago.

Estafa alquiler Fernandez Oro 1.jpg Toda la operación se realizó por WhatsApp. Gentileza

El día de "la firma"

Todo parecía ir sobre ruedas. La mujer prometió enviar un comprobante de la firma y aseguró que el contrato estaba siendo confeccionado. Incluso les dio cita para el viernes a las 18:30, donde supuestamente firmarían y recibirían las llaves.

Sin embargo, al llegar al complejo, la realidad los golpeó de lleno: no había nadie esperándolos. Los mensajes ya no llegaban y las llamadas no eran respondidas. "Cuando tocamos timbre, un vecino nos atendió y nos dijo: No son los únicos. Han estafado a muchísima gente. Ahí entendimos todo", relató Ivana con tristeza.

Según les explicaron, el complejo de departamentos pertenece a una inmobiliaria de Cipolletti, ajena a la situación, y los estafadores organizaban falsas visitas en horarios diferentes para no cruzar a las víctimas.

Comisaría 26° de Fernández Oro Los vecinos radicaron la denuncia por estafa en la comisaría de Fernández Oro y también en las plataformas de pago. Archivo.

Denunciaron como corresponde

Tras el golpe, Ivana y su esposo realizaron la denuncia en la comisaría, en sus respectivos bancos y en Mercado Pago. Luego, comenzaron a enterarse de otros casos similares: los estafadores se presentan con distintos nombres y alias para seguir operando impunemente pero todos bajo la misma firma “Stella Maris Departamento”.

"Uno nunca piensa que no le va a pasar, hasta que le pasa. Fue un golpe durísimo, pero quiero contarlo para que nadie más pase por lo mismo", concluyó Ivana.

Si bien son conscientes de que será difícil recuperar el dinero, quieren alertar a otros vecinos de Fernández Oro y la región sobre estas maniobras comunes, que suelen agravarse cuando desde las familias tienen la necesidad de encontrar alquileres económicos, uno de los desafíos de los últimos años en el Alto Valle.