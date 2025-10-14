El balance de la temporada y cómo sigue Cipo después de la eliminación del Federal A

Cipo se despidió del Federal A 2025 tras el empate ante Kimberley y, tras el mal trago, con varios meses por delante para finalizar el 2025, la dirigencia comenzó a negociar con el plantel y el cuerpo técnico.

“He estado reunido con algunos jugadores ayer y hoy, incluido el cuerpo técnico, el cuerpo médico. Estamos buscando la vuelta para no quedar endeudados, como ha pasado siempre en el club. L e estamos buscando la forma para llegar a un arreglo y seguir ordenados y al día como venimos” , dijo a LMNeuquén Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de futbol.

Para el Capataz, el sábado fue una jornada triste. Luego de haber sido uno de los equipos más duros del primer semestre, pasó de ser líder indiscutido a no poder sostener los mismos números en el Nonagonal. “La verdad que nos sorprendió, no esperábamos quedar eliminados tan pronto. Habíamos hecho una primera rueda ideal. Fuimos el mejor equipo de todo el torneo, del país, en todo concepto”, sostuvo el dirigente.

"Después sufrimos un bajón anímico en todo sentido, los jugadores también sufrieron un bajón que por ahí es normal, como le decía el cuerpo técnico. La verdad que ligamos muy poco, entonces eso nos llevó a quedar eliminados tan pronto”, agregó Bastías.

Después de ganar un solo partido de ocho en esa segunda fase, llegó el primer cruce, donde Cipo no pudo convertir. “Capaz que merecimos un poquito más en esta última ronda, a nuestra consideración fuimos superiores a Kimberley en el primer partido de local que le ganamos, a Olimpo y a Bolívar. Fuimos superiores ahora de vuelta a Kimberley y no pudo entrar la pelota”, analizó.

La gestión que sigue

Las negociaciones comenzaron el primer día de la semana con todos los integrantes del plantel profesional. En cuanto a sueldos, Bastías Informó que la institución finalizó la competencia con los salarios al día: “El club le pagó a todo el plantel, cuerpo técnico, utileros y el cuerpo médico del Federal el jueves, el mes de septiembre, así que estamos al día y vamos a ir trabajando ordenados para poder seguir al día”.

cipolletti festejo gonzalo lucero.jpg

Qué pasará con el cuerpo técnico

Por el lado del Chango Cravero y Fabián Enriquez, director técnico y ayudante de campo, también se reunieron y el mensaje de los directivos fue muy claro. “Al cuerpo técnico le manifestamos que queremos que continúen hace dos meses atrás. Ellos también nos comentaron que trabajaron muy cómodos, muy contentos, y que les gustaría, pero vamos a esperar hasta diciembre para hablar”, comentó.

El cuerpo técnico chaqueño tiene contrato hasta fin de año y regresarán a su provincia en los próximos días. “Les dijimos que no había problema, que esperaremos y si ellos te dieran otra oferta de otro lado y decidían por no venir, que nos dijeran cuanto antes para jugar con las cartas de la vuelta. No hay nada que ocultar, si no quiere estar, porque sale algo mejor, está bien. El club ya les ofreció renovar”, añadió.

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (1).jpg Omar Novoa

La mirada del dirigente

Bastías fue una de las caras principales en el futbol profesional de la temporada y una de las piezas principales para el armado del equipo en conjunto con la dirigencia. “La verdad que una tristeza muy grande por cómo terminamos, no esperábamos terminar tan pronto, pero con una tranquilidad enorme que en otra oportunidad de no había tenido y por el reconocimiento de toda la gente que nos felicita por el trabajo que hicimos”, mencionó.

Pese a quedarse sin competencia en los primeros días de octubre, el balance es positivo. “Eso nos hace estar bien, al menos, muy tranquilos. Conformes con lo que venimos haciendo, estamos al día, ordenados. El 11 de noviembre se cumple un año de que asumimos y la cancha todo el mundo vio cómo estaba el año pasado y cómo está hoy. Hasta hemos hecho obras”, repasó.

A falta de unas semanas para cumplir el año, enfatizó sobre los logros de la gestión de Mancini-Calfuan. “El año pasado, cuando llegamos, no encontramos nada de utilería, nada de ropa. Este año estamos trabajando con los utileros y estamos viendo que todos los jugadores han devuelto la ropa de trabajo, que es del club, así que el año que viene también tendremos ropa para el primer local”, concluyó.