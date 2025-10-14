El intendente de Bariloche, contra el Concejo Deliberante

Para el jefe comunal, el legislativo impone burocracia y gasto. "Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima" a los legisladores.

Gobiernos sin poder Legislativo que consulten a la ciudadanía temas puntuales . Ése es el sistema de gobierno que plantea ¿a futuro? un intendente rionegrino en medio de una disputa judicial por un referéndum popular . "Podrían ahorrarse 1.300 millones de pesos para volcarse en obras", aseguró al abrir la polémica.

"Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima todo lo que es el legislativo", dijo Walter Cortés , el intendente de Bariloche en medio de una disputa con el Concejo Deliberante por la convocatoria a un plebiscito vinculante. Para el jefe comunal, el Legislativo representa " burocracia " que pone trabas al desarrollo.

No es la primera vez que el intendente de Bariloche cuestiona la democracia y el sistema de gobierno que rige a municipios, provincias y la Nación. En diciembre del año pasado, pidió "cortarla con ser tan democrático" . Ahora, sumó al planteo que la eliminación del Poder Legislativo otorgaría más presupuesto para obras y servicios.

No es la única voz que apunta contra uno de los poderes del estado que tiene en su partido (PUL). El concejal Tomás Hercigonja, dijo tiempo atrás: "Estoy harto de esta democracia, de este circo".

Cortés no cuenta con mayoría en el Deliberante y algunas de sus iniciativas no fueron aprobadas. Apuntó, entonces, a un referéndum vinculante. Es decir, que el resultado de la votación se convertiría en ordenanza. La convocatoria, para el 9 de noviembre, no está confirmada porque un grupo de concejales reclamó ante la Justicia.

La oposición sostiene que el Ejecutivo no tiene la facultad de hacer la convocatoria y el Procurador General, Jorge Crespo, consideró que tiene razón. Con ese dictamen, definirá el Superior Tribunal de Justicia.

Con proyectos parados y el referéndum posiblemente suspendido, Cortés pidió, directamente, una nueva forma de gobierno. "Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima todo lo que es el legislativo. Esta es una democracia añosa, ya empieza a tener problemas de burocracia, de falta de practicidad… el problema siempre es para la gente", dijo a Noticiero Seis.

El "ahorro" de no tener Concejo Deliberante

El intendente de Bariloche, de larga trayectoria en el ámbito sindical, planteó que " las democracias modernas tienen que preguntarle al pueblo los ejes centrales de lo que va a hacer el intendente y sobre eso, accionar y tener un plan de gobierno". El planteo invierte el sistema actual, donde cada partido está obligado a presentar su proyecto de gobierno y los ciudadanos eligen.

Cortés manifestó que sin el Deliberante la ciudad "podría ahorrarse 1.300 millones de pesos, que es lo que se gasta en burocracia, y eso volcarlo a obras públicas, a más asfalto, más calidad de vida, a una ciudad más moderna, a tener la posibilidad de un tranvía, de mejorar el transporte urbano".

"Si una ciudad no crece, se estanca, atenta contra el turismo, que siempre no va a estar imponiendo la modernización, porque los centros del mundo donde hay mucho turismo, uno muchas veces se queda sorprendido por la modernidad, y nosotros estamos a años luz", aseguró.

