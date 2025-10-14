El intendente de Bariloche, contra el Concejo Deliberante
Para el jefe comunal, el legislativo impone burocracia y gasto. "Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima" a los legisladores.
Gobiernos sin poder Legislativo que consulten a la ciudadanía temas puntuales. Ése es el sistema de gobierno que plantea ¿a futuro? un intendente rionegrino en medio de una disputa judicial por un referéndum popular. "Podrían ahorrarse 1.300 millones de pesos para volcarse en obras", aseguró al abrir la polémica.
"Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima todo lo que es el legislativo", dijo Walter Cortés, el intendente de Bariloche en medio de una disputa con el Concejo Deliberante por la convocatoria a un plebiscito vinculante. Para el jefe comunal, el Legislativo representa "burocracia" que pone trabas al desarrollo.
No es la primera vez que el intendente de Bariloche cuestiona la democracia y el sistema de gobierno que rige a municipios, provincias y la Nación. En diciembre del año pasado, pidió "cortarla con ser tan democrático". Ahora, sumó al planteo que la eliminación del Poder Legislativo otorgaría más presupuesto para obras y servicios.
No es la única voz que apunta contra uno de los poderes del estado que tiene en su partido (PUL). El concejal Tomás Hercigonja, dijo tiempo atrás: "Estoy harto de esta democracia, de este circo".
Cortés no cuenta con mayoría en el Deliberante y algunas de sus iniciativas no fueron aprobadas. Apuntó, entonces, a un referéndum vinculante. Es decir, que el resultado de la votación se convertiría en ordenanza. La convocatoria, para el 9 de noviembre, no está confirmada porque un grupo de concejales reclamó ante la Justicia.
La oposición sostiene que el Ejecutivo no tiene la facultad de hacer la convocatoria y el Procurador General, Jorge Crespo, consideró que tiene razón. Con ese dictamen, definirá el Superior Tribunal de Justicia.
Con proyectos parados y el referéndum posiblemente suspendido, Cortés pidió, directamente, una nueva forma de gobierno. "Las democracias modernas ya pronto van a ir sacándose de encima todo lo que es el legislativo. Esta es una democracia añosa, ya empieza a tener problemas de burocracia, de falta de practicidad… el problema siempre es para la gente", dijo a Noticiero Seis.
El "ahorro" de no tener Concejo Deliberante
El intendente de Bariloche, de larga trayectoria en el ámbito sindical, planteó que " las democracias modernas tienen que preguntarle al pueblo los ejes centrales de lo que va a hacer el intendente y sobre eso, accionar y tener un plan de gobierno". El planteo invierte el sistema actual, donde cada partido está obligado a presentar su proyecto de gobierno y los ciudadanos eligen.
Cortés manifestó que sin el Deliberante la ciudad "podría ahorrarse 1.300 millones de pesos, que es lo que se gasta en burocracia, y eso volcarlo a obras públicas, a más asfalto, más calidad de vida, a una ciudad más moderna, a tener la posibilidad de un tranvía, de mejorar el transporte urbano".
"Si una ciudad no crece, se estanca, atenta contra el turismo, que siempre no va a estar imponiendo la modernización, porque los centros del mundo donde hay mucho turismo, uno muchas veces se queda sorprendido por la modernidad, y nosotros estamos a años luz", aseguró.
Los diez puntos del referéndum de Bariloche
- ¿Está de acuerdo con aprobar la creación del plan solidario para obras de infraestructura vial en la ciudad?
- ¿Está de acuerdo con habilitar las apps de transporte?
- ¿Está de acuerdo con establecer una contribución del turismo destinada a financiar obras de mejora en la ciudad?
- ¿Está de acuerdo con dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del SOYEM, y adecuar el régimen de licencias conforme la ley provincial?
- ¿Está de acuerdo con reemplazar los pinos de la costanera priorizando especies autóctonas?
- ¿Está de acuerdo con promover la puesta en valor y uso regulado de la Isla Huemul como espacio turístico, ambiental e histórico?
- ¿Está de acuerdo con donar un inmueble municipal sito en la costanera Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas Nº 435, a los excombatientes de Malvinas para su explotación?
- ¿Está de acuerdo con avanzar con la construcción del natatorio olímpico municipal, de acceso público?
- ¿Está de acuerdo con finalizar la obra del Centro de Convenciones para destinarlo a eventos culturales, turísticos y comunitarios?
- ¿Está de acuerdo con prorrogar la emergencia habitacional hasta el 2027 para generar nuevos lotes sociales?
