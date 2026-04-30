Buscan en todo el país una familia "con mucho amor" para adoptar a un adolescente

La convocatoria la lanzó la Unidad Procesal N°10 de Bariloche. El chico, de 17 años, cuenta con Certificado Único de Discapacidad.

La convocatoria está dirigida a familia de todo el país. Foto ilustrativa.

La Unidad Procesal N° 10 de Bariloche , a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos , convoca a familias que deseen adoptar a un adolescente de 17 años que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Si bien no se expresa mediante lenguaje oral, logra comunicarse a través de gestos y muletillas que le permiten vincularse afectivamente, mostrando calidez en el contacto con las personas que forman parte de su entorno.

Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país , que cuenten con deseos de acompañarlo en su crecimiento, brindando un entorno estable, paciente y disponible afectivamente.

"Buscamos personas que desde el amor y cariño, estimulen sus posibilidades de desarrollo, sosteniendo y promoviendo sus rutinas en los espacios educativos y terapéuticos necesarios", explicaron quienes lanzaron la búsqueda.

La tercera búsqueda de familia a nivel nacional en un mes

Semanas atrás, el Poder Judicial de Río Negro, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, lanzó una convocatoria abierta a familias de todo el país interesadas en adoptar a una niña de 11 años de Luis Beltrán.

El llamado fue realizado por el Juzgado de Familia de Luis Beltrán con una búsqueda nacional, que busca encontrar un entorno familiar que pueda acompañar el crecimiento de la niña brindándole contención, cuidado y acompañamiento en su desarrollo.

Desde el organismo judicial explicaron que la familia que se postule deberá contar con disponibilidad para acompañar su crianza con amor y apoyo, además de colaborar en su proceso de crecimiento. Además, explicaron que la niña solía practicar natación y equitación y que de ser posible, a la niña le gustaría continuar con alguno de esos deportes.

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Según explicaron desde el Juzgado, se busca principalmente a una familia que pueda acompañar el crecimiento de la niña, continuar con las terapias relacionadas a sus posibilidades de movilidad y sus habilidades para poder comunicarse. El objetivo es facilitar, mediante tratamientos de rehabilitación y de comunicación, una mayor independencia y desarrollo personal para la niña de 11 años "llena de amor".

La convocatoria está dirigida a familias de cualquier punto del país que estén dispuestas a asumir el compromiso de acompañar este proceso y ofrecerle un entorno estable.

Otra niña rionegrina que necesita familia

Asimismo, el Juzgado de Familia N°19 de Villa Regina, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a una niña de 12 años.

Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país, que cuenten con deseos de ahijarla, acompañándola en su crecimiento, con afecto y comprensión, brindándole espacios de escucha y reflexión.