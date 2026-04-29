Heroico rescate en el Día del Animal: una perra cayó al canal y apareció un inesperado salvador
Una perra ovejero alemán quedó atrapada en el canal principal de Allen. El rápido accionar de vecinos evitó una tragedia.
Una escena de tensión y angustia se vivió es miércoles por la mañana en Allen, cuando una perra de raza ovejero alemán cayó al canal principal de riego y no podía salir por sus propios medios.
Personas que transitaban por el lugar advirtieron al animal dentro del agua, visiblemente agotado y con dificultades para mantenerse a salvo ante la fuerza de la corriente.
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Sin perder tiempo, uno de los vecinos descendió por la margen de hormigón del canal y logró sujetar a la perra para rescatarla.
Gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto de quienes estaban en la zona, el animal pudo ser puesto a resguardo antes de que ocurriera una tragedia.
Dónde está ahora la perra rescatada
Tras el rescate, la mascota fue asistida y trasladada a la Comisaría 33 de Allen, donde permanece protegida mientras esperan localizar a sus dueños.
Desde allí solicitaron la colaboración de la comunidad para difundir el caso y ayudar a encontrar a la familia de la perra.
Cómo colaborar para encontrar a sus dueños
Quienes reconozcan al animal o tengan información sobre sus propietarios pueden acercarse a la dependencia policial para retirarla.
El hecho ocurrió en el Día del Animal y generó emoción entre vecinos de Allen, que destacaron la importancia de actuar rápidamente y ayudar ante este tipo de situaciones.
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