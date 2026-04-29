Heroico rescate en el Día del Animal: una perra cayó al canal y apareció un inesperado salvador

Una perra ovejero alemán quedó atrapada en el canal principal de Allen. El rápido accionar de vecinos evitó una tragedia.

El hecho ocurrió este miércoles durante la mañana. Foto: Gentileza (Mario Villasuso - AN Allen).

Una escena de tensión y angustia se vivió es miércoles por la mañana en Allen , cuando una perra de raza ovejero alemán cayó al canal principal de riego y no podía salir por sus propios medios.

Personas que transitaban por el lugar advirtieron al animal dentro del agua, visiblemente agotado y con dificultades para mantenerse a salvo ante la fuerza de la corriente.

Sin perder tiempo, uno de los vecinos descendió por la margen de hormigón del canal y logró sujetar a la perra para rescatarla .

Gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto de quienes estaban en la zona, el animal pudo ser puesto a resguardo antes de que ocurriera una tragedia.

Dónde está ahora la perra rescatada

Tras el rescate, la mascota fue asistida y trasladada a la Comisaría 33 de Allen, donde permanece protegida mientras esperan localizar a sus dueños.

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Desde allí solicitaron la colaboración de la comunidad para difundir el caso y ayudar a encontrar a la familia de la perra.

Cómo colaborar para encontrar a sus dueños

Quienes reconozcan al animal o tengan información sobre sus propietarios pueden acercarse a la dependencia policial para retirarla.

El hecho ocurrió en el Día del Animal y generó emoción entre vecinos de Allen, que destacaron la importancia de actuar rápidamente y ayudar ante este tipo de situaciones.