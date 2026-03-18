Buscan una familia adoptiva para dos hermanos de 13 y 16 años que no quieren separarse

"Son muy unidos, a ella le encanta escuchar música y a él le fascina la elaboración de dispositivos automovilísticos" avisan desde el Juzgado. Cómo inscribirse.

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán , a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, mantiene abierta la convocatoria pública para familias interesadas en adoptar a dos hermanos , un adolescente de 13 años y una joven de 16, quienes expresaron su deseo de continuar juntos y formar parte de un entorno familiar con referentes afectivos estables.

Desde el organismo judicial destacaron que ambos mantienen un vínculo muy unido y han demostrado permanente interés por las necesidades del otro.

La adolescente cursa tercer año del nivel secundario, participa en actividades recreativas y disfruta escuchar música de Emilia Mernes y Lauty Gram, además de compartir mates con su grupo de amistades.

Por su parte, el niño requiere acompañamiento en el proceso de aprendizaje, especialmente en lectoescritura. Entre sus intereses se destacan los videos tutoriales vinculados a mecánica y elaboración de dispositivos automovilísticos.

Luis Beltrán Los hermanos son de Luis Beltrán.

La convocatoria está dirigida a familias de cualquier punto del país, parejas con o sin hijos, que cuenten con apertura y flexibilidad para acompañar el desarrollo individual de ambos en un contexto de afecto y contención.

Se remarcó además que la futura familia deberá sostener la escolaridad primaria y secundaria, el acompañamiento a actividades recreativas y el apoyo psicopedagógico que actualmente recibe uno de los hermanos.

Las personas interesadas pueden completar el formulario digital de inscripción a través del siguiente enlace:

Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción. Para mayor información pueden comunicarse con 2946-412592 whatsapp del Equipo Técnico en el horario de 7:30 a 13:30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected]

El antecedente cercano de búsqueda de hogar para hermanos

La Justicia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA), inició semanas atrás una búsqueda nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a tres hermanitos. Se trata de niños que tienen 7, 8 y 9 años y que necesitan un entorno estable donde puedan crecer juntos, sin romper sus vínculos de sangre.

La convocatoria es abierta a personas o parejas de cualquier punto del país. El perfil que busca el Juzgado es el de familias que tengan un deseo genuino de hacerse cargo de los tres nenes, demostrando mucha paciencia y flexibilidad.

Entre los requisitos fundamentales, esta la necesidad de que puedan acompañar de cerca el desempeño escolar de los chicos y, sobre todo, que se comprometan a darle continuidad a las terapias médicas y psicológicas que los hermanos vienen realizando.

Los interesados en postularse deben completar un formulario de inscripción de manera online en el link oficial del Poder Judicial. Para quienes necesiten más detalles sobre la situación de los niños o el proceso legal, pueden comunicarse al teléfono 299-4380932 o escribir por correo electrónico a [email protected].

Siempre se buscan familias solidarias en la zona

El año pasado, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro lanzó una convocatoria urgente en Cipolletti y Fernández Oro para sumar nuevas familias solidarias dispuestas a brindar acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que, por diversas circunstancias, deben ser separados de su núcleo familiar de origen. El objetivo es garantizar su integridad física y emocional en un contexto de contención y cuidado.

El programa promueve una alternativa a la institucionalización, ofreciendo a los niños un espacio donde puedan seguir creciendo en un entorno afectivo y seguro mientras se resuelve la situación legal que motivó la medida excepcional. Esta medida se adopta solo cuando se han agotado todas las instancias de protección integral, y la separación del entorno familiar resulta imprescindible para resguardar al niño o adolescente.

Familias Solidarias Rionegrinas.png La SENAF invita a sumarse como Familias Solidarias con suma urgencia para recibir a niños o adolescentes. Gentileza

“El derecho a vivir en familia es fundamental, y por eso es tan importante contar con familias solidarias que estén disponibles cuando se toma una medida excepcional”, expresó Javier Sanz, delegado de la SENAF en Cipolletti, en diálogo con LM Cipolletti. “Actualmente, la necesidad de tener familias solidarias es fundamental para que los niños y niñas no sean institucionalizados”, remarcó.