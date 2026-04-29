Cambia un servicio clave en Fernández Oro: anuncian un nuevo edificio y mejoras para los usuarios

Aguas Rionegrinas proyecta una nueva sede en Fernández Oro que promete agilizar trámites y mejorar la atención al público.

Fernández Oro tendrá un nuevo edificio de atención al público de Aguas Rionegrinas , que funcionará sobre calle Pueyrredón , entre Avenida César Cipolletti y Juan Brentana .

El proyecto busca centralizar la atención y ofrecer un espacio renovado para los vecinos que realizan trámites vinculados al servicio.

Para concretar la obra, la empresa lanzará próximamente un concurso de precios destinado a la puesta en valor integral del inmueble.

Las tareas de remodelación apuntan a mejorar tanto la infraestructura como la operatividad del servicio en la localidad.

Qué cambia para los usuarios

Uno de los principales objetivos del nuevo edificio es optimizar la experiencia de quienes asisten a realizar consultas o gestiones.

En un mismo lugar, los usuarios podrán resolver temas técnicos y administrativos, con una atención más ágil, cercana y eficiente.

Un paso más en la mejora de servicios

Desde Aguas Rionegrinas destacaron que esta iniciativa forma parte de un plan de inversión en infraestructura para mejorar la calidad del servicio.

El nuevo edificio no solo implicará un salto en la atención presencial, sino también una mejor organización interna que impactará en toda la ciudad.

Más obras para Fernández Oro

La Municipalidad de Fernández Oro inició la renovación integral de la ciclovía ubicada sobre Avenida Cipolletti, una de las trazas más utilizadas por vecinos para circular en bicicleta, caminar y realizar actividad física.

Los trabajos comenzaron con el retiro de la estructura existente para construir una nueva base y mejorar las condiciones generales de uso.

Además de la renovación actual, adelantaron que en los próximos días se realizará el llamado a licitación para construir una nueva ciclovía sobre Ruta 65, en el sector del predio del ferrocarril.

La iniciativa apunta a seguir ampliando la red de conexiones seguras y sustentables, con el objetivo de vincular Fernández Oro con ciudades vecinas del Alto Valle.

El plazo estimado para finalizar los trabajos en la zona es de entre 20 y 25 días. La intención oficial es llegar con las mejoras listas para el aniversario de Fernández Oro.