Buscan en todo el país una familia para adoptar a una niña de 11 años "llena de amor"

¡Es ahora! La convocatoria la inició el Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Poder Judicial de Río Negro.

En un video difundido por el Poder Judicial de Río Negro ofrecen la posibilidad de conocer a la niña.

El Poder Judicial de Río Negro , a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, lanzó una convocatoria abierta a familias de todo el país interesadas en adoptar a una niña de 11 años de Luis Beltrán .

El llamado fue realizado por el Juzgado de Familia de Luis Beltrán con una búsqueda nacional, que busca encontrar un entorno familiar que pueda acompañar el crecimiento de la niña brindándole contención, cuidado y acompañamiento en su desarrollo.

Desde el organismo judicial explicaron que la familia que se postule deberá contar con disponibilidad para acompañar su crianza con amor y apoyo, además de colaborar en su proceso de crecimiento. Además, explicaron que la niña solia practicar natación y equitación y que de ser posible, a la niña le gustaría continuar con alguno de esos deportes.

Según explicaron desde el Juzgado, se busca principalmente a una familia que pueda acompañar el crecimiento de la niña, continuar con las terapias relacionadas a sus posibilidades de movilidad y sus habilidades para poder comunicarse. El objetivo es facilitar, mediante tratamientos de rehabilitación y de comunicación, una mayor independencia y desarollo personal para la niña de 11 años "llena de amor".

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La convocatoria está dirigida a familias de cualquier punto del país que estén dispuestas a asumir el compromiso de acompañar este proceso y ofrecerle un entorno estable.

Los pasos a seguir por los interesados en adoptar a la niña

Todas aquellas familias que estén interesadas en postularse para darle un hogar a la niña deberán completar el formulario de inscripción disponible aquí. Además, desde el juzgado informaron que las personas que necesiten más información pueden comunicarse telefónicamente 2946)412592, en el horario de 7:30 a 13:30 en días hábiles, o enviar un correo electrónico a [email protected]

La convocatoria forma parte de las acciones que impulsa el Poder Judicial para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un ámbito familiar y reafirmaron que la búsqueda está disponible para cualquier familia de Rio Negro que desee postularse.

El antecedente en Luis Beltrán

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convocó en marzo último a familias interesadas en adoptar a dos hermanos, un adolescente de 13 años y una joven de 16, quienes expresaron su deseo de continuar juntos y formar parte de un entorno familiar con referentes afectivos estables.

Desde el organismo judicial destacaron que ambos mantienen un vínculo muy unido y han demostrado permanente interés por las necesidades del otro.

La adolescente cursa tercer año del nivel secundario, participa en actividades recreativas y disfruta escuchar música de Emilia Mernes y Lauty Gram, además de compartir mates con su grupo de amistades.

Por su parte, el niño requiere acompañamiento en el proceso de aprendizaje, especialmente en lectoescritura. Entre sus intereses se destacan los videos tutoriales vinculados a mecánica y elaboración de dispositivos automovilísticos.