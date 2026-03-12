Complejo judicial de Cipolletti: tres empresas presentaron ofertas para terminar la obra

Tres constructoras presentaron propuestas millonarias para terminar el complejo judicial de Cipolletti. La obra que se encuentra paralizada, alcanza el 70% de avance.

El Complejo Judicial de Cipolletti se reactivará tras conocerse las ofertas para continuar con la obra.

El proyecto del complejo judicial de Cipolletti , una de las obras públicas más esperadas del Poder Judicial de Río Negro, dio un nuevo paso administrativo clave. El Superior Tribunal de Justicia ( STJ ) abrió formalmente los sobres con las ofertas económicas para finalizar la primera etapa del edificio, una estructura de gran escala que supera los 11.000 metros cuadrados de superficie cubierta y que busca centralizar gran parte de la actividad judicial de la ciudad.

El acto de apertura se realizó el 10 de marzo en la sede de la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones del Poder Judicial en Viedma , en el marco de la Licitación Pública N° 48/25 , destinada a completar las tareas pendientes del complejo.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $12.213.786.527,37 y prevé un plazo de ejecución de 540 días corridos desde la firma del acta de inicio. El sistema de contratación es por ajuste alzado , una modalidad habitual en obras públicas que fija un monto total por los trabajos a realizar.

complejo judicial cipolletti (1) El complejo alcanza en la actualidad el 70% de avance, sin embargos e encuentra paralizado hace años. Archivo

Las empresas que compiten por terminar la obra

Según consta en el acta oficial de apertura, tres empresas constructoras presentaron propuestas económicas para quedarse con la ejecución del proyecto. Las ofertas fueron las siguientes:

Riva S.A. : presentó una propuesta por $15.103.000.000 .

: presentó una propuesta por . Pose S.A. : ofertó $13.985.416.725,29 .

: ofertó . Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.: propuso $13.986.596.614,90.

Durante el acto se verificó la documentación técnica y financiera incluida en el Sobre 1 de cada oferente, como la garantía de oferta y el certificado de capacidad técnica-financiera. La documentación será analizada por las áreas correspondientes del Poder Judicial antes de avanzar con la evaluación final.

La apertura de sobres se realizó con la presencia de autoridades del organismo, entre ellos representantes de la Administración General, de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial y del área de asesoramiento técnico legal. También participaron representantes de las empresas oferentes.

complejo judicial cipolletti (3) Tres empresas se presentaron para licitar la culminación de la obra. Archivo

Un edificio judicial de gran escala

El complejo judicial proyectado para Cipolletti es uno de los desarrollos edilicios más ambiciosos del sistema judicial rionegrino. El edificio contempla:

Planta baja

Dos pisos superiores

Un subsuelo

En total, el inmueble supera los 11.000 metros cuadrados cubiertos, una dimensión que permitirá albergar distintas dependencias judiciales en un mismo espacio, mejorando la organización de los servicios y reduciendo la dispersión de oficinas que actualmente funcionan en distintos puntos de la ciudad.

La finalización del complejo forma parte de la política institucional del Poder Judicial orientada a fortalecer su infraestructura propia, optimizar los espacios de trabajo y mejorar la atención al público.

complejo judicial cipolletti (2) El complejo cuenta con una superficie que supera los 11 mil metros cuadrados. Archivo

Las tareas pendientes para terminar el edificio

Aunque el proyecto ya cuenta con un importante grado de avance estructural (70%), todavía restan múltiples trabajos de terminación para poner el edificio en funcionamiento. Entre las tareas previstas en esta etapa se encuentran: colocación de cielorrasos, instalación de artefactos y equipamiento, colocación de pisos y revestimientos, instalación de carpinterías y trabajos finales en la fachada del edificio.

Estas intervenciones corresponden a la fase final de obra, que permitirá dejar el complejo listo para su equipamiento y posterior traslado de oficinas judiciales.

Una obra largamente esperada en la ciudad

La concreción del complejo judicial es un proyecto que lleva varios años de planificación y ejecución parcial, y que ha atravesado distintas etapas administrativas y presupuestarias.

Su finalización es considerada clave para modernizar el funcionamiento del sistema judicial en Cipolletti, una ciudad que concentra una intensa actividad judicial dentro de la Cuarta Circunscripción.

Actualmente, distintos organismos del fuero civil, penal y laboral funcionan en edificios alquilados o espacios adaptados, lo que genera dispersión institucional y dificultades logísticas tanto para trabajadores judiciales como para abogados y ciudadanos que deben realizar trámites.

El nuevo complejo permitirá centralizar dependencias, mejorar la infraestructura tecnológica y ofrecer mejores condiciones de trabajo y atención al público.

Tribunales interior .jpg Con la finalización del Complejo Judicial, la cuarta circunscripción se unificará en un mismo predio para funcionamiento y mejora de la atención a los ciudadanos. Archivo

El próximo paso del proceso

Tras la apertura de sobres, el procedimiento administrativo continúa con la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas.

Las áreas especializadas del Poder Judicial deberán analizar la documentación presentada por cada empresa para verificar el cumplimiento de los requisitos del pliego licitatorio y determinar cuál resulta la oferta más conveniente para la administración.

Una vez completado ese proceso, el STJ podrá avanzar con la adjudicación de la obra y la firma del acta de inicio, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo de 540 días previsto para finalizar el complejo judicial de Cipolletti.

Si el proceso avanza sin demoras, la ciudad podría finalmente ver concluido un edificio judicial que durante años formó parte de las obras más esperadas dentro del sistema institucional de Río Negro.