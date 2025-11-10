Licitan la finalización del Complejo Judicial de Cipolletti, la obra más importante del Poder Judicial

Es la obra más grande del Poder Judicial rionegrino. La licitación busca contratar los trabajos restantes para su finalización definitiva.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro aprobó la licitación pública destinada a completar la construcción del Complejo Judicial de Cipolletti, una obra que actualmente registra un avance del 70 por ciento . El objetivo del llamado es contratar los trabajos pendientes para su finalización total.

El edificio forma parte del plan de infraestructura del Poder Judicial provincial y se encuentra emplazado en una zona estratégica de Cipolletti, con el propósito de concentrar en un mismo espacio las distintas dependencias judiciales que hoy funcionan dispersas en la ciudad.

El proyecto incluye tanto las terminaciones interiores como la intervención del entorno urbano inmediato, con la construcción de veredas, cerramientos perimetrales, parquización, adecuación del estacionamiento e incorporación de mobiliario e instalaciones complementarias.

complejo judicial cipolletti (3)

Una obra de más de 11 mil metros cuadrados

El edificio cuenta con planta baja, dos pisos superiores y un subsuelo, y supera los 11.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Entre las tareas que restan realizar figuran cielorrasos, instalación de artefactos, colocación de pisos y revestimientos, carpinterías y trabajos en la fachada.

El plazo previsto para la ejecución es de 540 días corridos a partir de la firma del acta de inicio, bajo el sistema de contratación por ajuste alzado.

complejo judicial cipolletti (2)

Requisitos para las empresas oferentes

El proceso licitatorio se ajusta a la Ley J N° 286 de Obras Públicas y su decreto reglamentario. Las empresas interesadas deberán acreditar antecedentes en obras de características similares, como edificios administrativos o institucionales, y haber ejecutado al menos 23.000 m² en los últimos diez años.

También deberán demostrar capacidad financiera mediante indicadores como liquidez, solvencia y pasivo exigible. Para participar, las firmas deben estar registradas en el Consejo de Obras Públicas de la provincia o en el sistema nacional de contratistas de obra pública.

Detalles de la convocatoria

El llamado contempla un anticipo financiero del 10% del monto contractual, sujeto a la presentación de garantías, y mecanismos de redeterminación de precios basados en índices del INDEC.

La apertura de sobres se realizará el 22 de diciembre de 2025 en la sala de reuniones de la Administración General del Poder Judicial en Viedma. La documentación podrá adquirirse hasta cinco días antes del acto, en formato físico o digital.

Una obra clave para el Poder Judicial

El Complejo Judicial de Cipolletti es considerado la obra edilicia más importante del Poder Judicial de Río Negro. Se enmarca dentro de la política institucional del STJ orientada a consolidar infraestructura propia y funcional, acorde con las necesidades del servicio de justicia.

El llamado fue publicado en el sitio oficial del Poder Judicial y en el Boletín Oficial de la Provincia. Los pliegos y detalles pueden consultarse en www.jusrionegro.gov.ar, en la sección “Obra Pública”.