Lionel Messi invierte en un hotel de lujo que se construirá en Río Negro

El astro argentino, junto a Meliá Hotels International construirán un complejo hotelero de primer nivel internacional. Los detalles.

Lionel Messi sumará una nueva inversión en Argentina , esta vez en el corazón de la Patagonia . El capitán de la Selección argentina está asociado al grupo holding Meliá Hotels International , que construye en Bariloche un hotel de lujo a orillas del Lago Gutiérrez bajo su marca más exclusiva: The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez .

El proyecto, que se desarrolla en el predio donde funcionó el histórico hotel “El Retorno”, forma parte del portafolio internacional que Meliá gestiona junto a Messi. Desde el 1° de noviembre , el grupo hotelero español asumió la gestión de la cadena MiM Hotels , propiedad del futbolista, que se integró a The Meliá Collection , la línea de mayor categoría de la compañía.

El complejo combinará 99 habitaciones de hotel y 48 residencias privadas , con vistas al Lago Gutiérrez y las montañas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su apertura está prevista para 2028 y, según Meliá, ofrecerá una experiencia de lujo “con alma y carácter, en estrecha conexión con la naturaleza”.

El establecimiento incluirá además una oferta gastronómica de alta gama, un espacio de bienestar y 500 metros cuadrados para eventos sociales y corporativos, posicionándose como uno de los desarrollos hoteleros más exclusivos del país.

Messi y Meliá: una alianza global

La relación entre Messi y Meliá Hotels International marca una nueva etapa en la expansión del astro rosarino en el sector turístico. Su cadena MiM Hotels cuenta actualmente con seis establecimientos boutique en destinos icónicos de España y Andorra: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra.

Con la gestión de Meliá, esos hoteles pasaron a integrar The Meliá Collection, una marca que agrupa establecimientos únicos en escenarios naturales y culturales destacados, desde la Toscana italiana hasta el Serengueti africano.

“La puerta de entrada a un paraíso natural”

El nuevo emprendimiento en Bariloche refuerza esa visión global. “Soñamos a Terrazas del Gutiérrez como la puerta de entrada a uno de los paraísos naturales más extraordinarios del mundo”, expresó Ivo de Sousa Freile, director ejecutivo de Terrazas del Gutiérrez.

Por su parte, Gabriel Escarrer Jaume, presidente del grupo Meliá, destacó que la llegada de la marca a Bariloche “refleja la apuesta por el lujo y la expansión en los destinos más emblemáticos de Latinoamérica”.

La presencia de Meliá en Argentina

Con esta incorporación, Meliá Hotels International sumará 11 establecimientos operativos o en desarrollo en el país, entre ellos el Gran Meliá Iguazú, el Gran Meliá Ushuaia —que abrirá también en 2028— y el Casa Lucía Meliá Collection, en Buenos Aires.

Bariloche se suma así al mapa de inversiones de una alianza que combina el prestigio internacional de Meliá con la marca personal de Lionel Messi, ahora también protagonista del turismo de lujo en la Patagonia.