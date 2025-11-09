Denunció que el novio le dio una paliza porque se acordó de un ex

La chica hizo un comentario sobre una relación anterior y el hombre la agredió salvajemente. Le ordenaron medidas para proteger a la mujer y le dieron intervención a la Fiscalía.

El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por violencia.

Un hombre tiene prohibido acercase a quien era su pareja , quien lo denunció por violencia de género. La presentación la formalizó el último viernes en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos en la que narró que había sufrido episodios hostiles, pero puntualizó un grave hecho padecido el día anterior. Relató que estaban en su casa y tras compartir una cena , alrededor de las 3 de la madrugada, se fueron a su habitación a conversar.

Pero en la charla la chica hizo un comentario referido a una relación que tuvo ella anteriormente, y el sujeto -identificado con las siglas AVS- se enfureció.

“… me comenzó a insultar y a pegarme golpes de puño en la nariz, frente y manos, baje las escaleras y los golpes siguieron en el comedor, me reboleo una silla, no recuerdo si me pegó, me siguió insultando, agarro una de las llaves de mi casa y estuvo cerca de 40 minutos fuera de casa, insinuándome que le abriera la puerta, hasta que se retiró ... " , expresó en su dramático testimonio.

Violencia de género La vecina de Cinco Saltos denunció que su ex pareja la hostiga y la acosa. La acusa de salir con otros hombres. Archivo

Sostuvo que por los golpes fue atendida en el hospital local, aunque no presentó un certificado médico. Destacó además que los “episodios de violencia eran reiterados” y pidió que se inicie una acción penal.

La denuncia, encuadrada en los lineamientos de la Ley Provincial 3040 y el Código Procesal de Familia, fue elevada al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo resolvió dictar medidas cautelares para resguardar a la mujer.

Sostuvo que de acuerdo a lo desripto en su testimonio “se desprende que los vínculos intrafamiliares se encontrarían afectados por graves actos de violencia en la pareja, con indicadores de riesgo constitutivos de señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudieran estar padeciendo, lo cual da mérito suficiente para adoptar las medidas de protección inmediata para la víctima”.

Prohibición de acercamiento

Como primera pauta, el magistrado dispuso que AVS tiene prohibido acercarse a la víctima a menos de 500 metros de la casa de la víctima y otros lugares donde transite, ya sean público o privados. La orden incluye no hostigarla ni realizar actos molestos o agraviantes, en forma personal o mediante mensajes telefónicos o por redes sociales.

Además dispuso el juez que el hombre debera realizar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos con programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar, para que pueda “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Para acatar esa pauta deberá concurrir “de manera inmediata” al servicio de Salud Mental del hospital local o a un Centro de Salud de similares características mas cercano.

Comisaría 43 Cinco Saltos.jpg La resolución del juez de Paz dispuso comunicar lo decidido a la Comisaría 43 de Cinco Saltos. Archivo

Para la mujer también pidió Espejo estableció que la chica reciba atención médica o psicológica brindada por el sistema público o por organismos no gubernamentales especializados en la temática. Del mismo modo señaló que podrá recurrir al hospital de Cinco Saltos.

En tanto, pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal dada la voluntad expresada en la denuncia respecto al inicio de una causa penal, y también encomendó comunicar lo resuelto a la Comisaría 43, a la Comisaría de la Familia y al Juzgado de Familia de turno

Las medidas dispuestas por espejo tienen vigencia por 90 días. Le advirtieron al hombre que en caso de incumplimientos lo acusarán por desobedecer una orden judicial y deberá responder en la Fiscalía.