Tuvieron un romance pasajero, pero él no acepta el final y la sigue acosando

Una denuncia presentó una mujer de Cinco Saltos contra un hombre con el que tuvo "un casi algo". Dice que no la deja tranquila. La Justicia de Paz ordenó medidas cautelares.

El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por acoso.

Una chica pidió ayuda para sacarse de encima a un hombre con el que tuvo un breve romance que no llegó a consolidarse porque no estaba dispuesta , pero que a pesar de todo la sigue acosando y hasta la amenaza, según aseguró.

La denuncia la hizo en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y se la encuadró en un caso de violencia de género, contemplado en la Ley 3040 . En la presentación relató que con JP, como lo identifican, tuvieron “un casi algo” que no duró mucho tiempo, porque ella “no quería formar nada con él”.

Sin embargo sostuvo que “recibe hostigamiento todo el tiempo” y que la llama continuamente , a pesar que le advirtió que si la seguía persiguiendo lo denunciaría. Incluso dijo que la amenazó que si no hablaban la iba a ir a buscar donde se encontrase.

"No tengo mi vida tranquila"

Contó que se lo ha encontrado cuando sale de trabajar y que en al menos tres oportunidades sucedió que ella partió hacia su casa en su vehículo y él la siguió con el suyo y se lo cruzó para frenarla con la intención de mantener una conversación.

“No tengo que hablar con él, ya me moleta, no me gusta que esté, por lo que estoy pasando por culpa de él, no tengo mi vida tranquila por estas situaciones, siempre tengo que estar pendiente si él está o no, siempre está me está acosando, hace montón de tiempo de que me encuentro con esta situación …", advirtió la mujer.

La causa fue elevada al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo dictó medidas para resguardar a la víctima, dado que advirtió la “gravedad de los hechos denunciados” por lo que requería, de acuerdo a lo establecido en la normativa provincial, nacional y constitucional, efectuar “acciones positivas a los efectos que las mujeres puedan llevar adelante una vida libre de violencia; propendiendo al real ejercicio de sus derechos; y tendiendo a disminuir las desigualdades estructurales existentes en nuestra sociedad”.

Violencia de género La vecina de Cinco Saltos denunció que su ex pareja la hostiga y la acosa. La acusa de salir con otros hombres. Archivo

En primer lugar el magistrado le ordenó a JP que tiene prohibido acercarse a la mujer a una distancia no menor a los 200 metros tanto de su domicilio, como su lugar de trabajo, esparcimiento y otros de concurrencia habitual. Tampoco deberá proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento por cualquier medio, como mensajes de texto y por redes sociales.

La resolución aclara que en caso de incumplimiento a lo dispuesto lo acusarán por desobediencia a una orden judicial con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

En tanto también estableció otorgar asistencia médica o psicológica a través de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil cuando lo requieran, por lo que podrán concurrir “de manera inmediata” al servicio de salud mental del hospital de Cinco Saltos o centro de salud de similares características.

Por otra parte el juez también ordenó poner en conocimiento lo resuelto al Juzgado de Familia de turno para que defina su intervención de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal de Familia rionegrino.

Destacó que las pautas de conducta tiene una vigencia de 90 días, aunque lo podría modificar el fuero familiar.