No logró sacarse un anillo y terminó buscando ayuda en el cuartel de Bomberos Voluntarios

El anillo le estrangulaba el dedo. No es la primera vez que ocurre esta situación en Centenario.

Una mujer acudió al cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario tras intentar reiteradas veces sacarse un anillo , el cual le estrangulaba un dedo. Probó con todo, pero desistieron y acudieron al cuartel en busca de ayuda.

El anillo se había quedado atorado en uno de los dedos de la mano izquierda. Tras evaluar que esto podía complicar la circulación sanguínea, es que procedieron a intervenir.

El subcomandante Patricio Álvarez, quien ya a estado presente en situaciones similares, con un minitorno y una inédita precisión, procedió a cortar el anillo y de esta manera devolverle la tranquilidad a la vecina que había acudido para ser asistida. Según reveló Álvarez a LM Neuquén, ella "había intentado sacárselo, pero ya tenía hinchado el dedo".

bomberos anillo

Ante la gran demanda para sacar joyería, Bomberos Voluntarios compró un "corta anillos"

Esta no es la primera vez que se registra un hecho de este tipo. Incluso, semanas atrás fue una mujer adulta mayor la que presentaba algo similar. "Para nosotros es un tema casi común. Claramente no es una emergencia, entonces si la gente va al hospital por lógica en muchos de los casos no les van a sacar el anillo", explicó.

De esta forma, reveló que ante varios casos similares desde Bomberos Voluntarios compraron un dispositivo que se llama "corta anillos", aunque también indicó que el problema es por la calidad de la joyería.

esposa anillo matrimonio generica

"Cuando son de acero quirúrgico son muy duros, el corta anillos está pensado para plata y oro", sostuvo. En este sentido, dijo que han cortado desde alianzas hasta todo tipo de anillos de fantasía. "El problema es que cuando se van hinchando, los tratan de sacar, adquieren filo y eso es peligroso", detalló.

Patricio, a su vez, remarcó que en este caso en particular utilizaron el mini torno que es como una "mini amoladora", con un disco de corte. "Se coloca una protección para no permitir un tipo de daño sobre el dedo y se lo va enfriando porque a medida que va cortando eso calienta. Entonces se enfría, se hace de forma gradual y se lo extrae", sostuvo sobre el procedimiento realizado.