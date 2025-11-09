Sigue la alerta amarilla por tormentas en medio Río Negro, incluído el Alto Valle

El pronóstico indica que habrá lluvias durante todo el domingo, algunas de intensidad, y actividad eléctrica. El área abarca todo el oeste provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas para mitad oeste de Río Negro, incluído el Alto Valle , que rige durante la tarde y la noche de este domingo. El aviso anticipa fuertes chaparrones, actividad eléctrica, intensas ráfagas de viento y posible caída de granizo, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 100% en algunos sectores.

En la madrugada de este domingo se registraron algunos chaparrones. Se observaron algunos nubarrones, aunque con el correr de las horas salió un sol muy luminoso. Sin embargo, el pronóstico es minuto a minuto, y algunas zonas podrían no verse afectadas.

Según el pronóstico del SMN, la jornada comenzará con chaparrones aislados y una temperatura mínima de 16°C, mientras que por la tarde y la noche se intensificarán las tormentas, con vientos del noreste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima rondará los 24°C, y el cambio de viento hacia el sudoeste hacia la noche traerá un descenso térmico y mayor inestabilidad.

tormentas domingo neuquen (2) Todavía rige la alerta amarilla por tormentas en todo Neuquén según el Servicio Metereológico Nacional.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en que será un domingo mayormente cubierto durante el día, con aumento de nubosidad y lluvias débiles a partir del atardecer.

Tormentas eléctricas y posibles lluvias: cuándo

En la noche, el organismo prevé precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas, acompañadas de viento del sudoeste de hasta 27 km/h, con ráfagas de 30 km/h. La presión atmosférica se mantendrá alta (1017 hPa), lo que indica la llegada de un frente frío que continuará afectando la región durante el lunes.

Las posibles lluvias, de acuerdo al pronóstico, se darían en horas de la tarde-noche de este domingo.

El lunes 10, según la AIC, las condiciones inestables persistirán con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la mañana y la tarde. También se prevé posible caída de granizo, especialmente en zonas del interior del Alto Valle y el centro de la provincia. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará 27°C, pero con una marcada humedad que mantendrá la sensación térmica más baja.

El SMN recordó que el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas”. Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes, asegurar objetos sueltos y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

tormentas domingo neuquen

Además, las autoridades de Defensa Civil y la AIC aconsejan revisar desagües, canaletas y techos para evitar anegamientos y no circular por calles inundadas. En caso de tormentas eléctricas, se recomienda desconectar aparatos electrónicos y mantenerse alejado de ventanas y aberturas metálicas.

Un fin de semana con cambio de aire

El paso del frente tormentoso marcará el final de una semana cálida en Neuquén. Después del domingo, el lunes traerá un alivio térmico, pero con lluvias intermitentes, mientras que el martes se espera un mejoramiento paulatino de las condiciones, con temperaturas más frescas y cielo parcialmente nublado.

En la zona cordillerana rionegrina también habrá tiempo inestable. Tanto en Bariloche como en El Bolsón se anticipan para esta tarde-noche del domingo tormentas fuertes. Mientras que lunes y martes habrá chaparrones.

También se registrarán tormentas fuertes en Maquinchao, en la Línea sur. Mientras que en la costa atlántica estará nublado, con momentos de sol.