Descubren en Cipolletti un auto mellizo robado en La Matanza

La denuncia por la sustracción del vehículo fue radicada en la Comisaría de Gregorio de Laferrere el 25 de abril de 2025. Tenía el número de chasis y motor adulterados.

El vehículo Fiat Cronos presentaba el número de chasis adulterado, los stickers de seguridad retirados y los grabados en los cristales estaban reemplazados con el dominio falso.

Un control de tránsito que llevó adelante el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti detectó un auto “ mellizo ” que había sido robado en La Matanza , Provincia de Buenos Aires. El operativo tuvo lugar este miércoles por la noche, sobre el Puente Carretero Cipolletti- Neuquén cuando los agentes identificaron a un Fiat Cronos con documentación apócrifa y el número de chasis borrado.

Durante la verificación, el conductor presentó una cédula de identificación del rodado con características apócrifas , ya que no contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Ante esta irregularidad, los agentes realizaron una inspección más detallada del rodado y detectaron múltiples signos de adulteración .

Los uniformaron verificaron que los números de chasis y motor estaban alterados , mientras que los stickers de seguridad habían sido suplantados o destruidos. También observaron que los grabados de los cristales estaban rayados y con el dominio reemplazado y varias autopartes estaban repintadas, señales comunes de un auto conocido como “ gemelo ” .

Luego de las averiguaciones se estableció que el dominio original tenía pedido de secuestro desde el 21 de abril de 2025 por un robo agravado, denunciado ante la comisaría de Gregorio de Laferrere, en La Matanza. Frente a esta situación, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del automóvil, la imputación del conductor por encubrimiento y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

El rodado había sido robado el año pasado en La Matanza

Los agentes verificaron en el sistema policial que el dominio original del auto tenía pedido de secuestro desde el 21 de abril de 2025 por un robo agravado, denunciado ante la Comisaría de Gregorio de Laferrere en La Matanza.

Ante esta situación, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones por encubrimiento, la imputación del conductor y el secuestro del vehículo.

Atrapados por las cámaras 911: roban en Neuquén y se esconden en Fernández Oro

Un operativo en conjunto con el personal de la Comisaría N°26, los trabajadores del sistema de monitoreo del 911 y las cámaras de seguridad con IA permitió identificar a un auto en Fernández Oro que había sido robado en Neuquén capital y posteriormente fue restituido a su dueña. Los tres ocupantes del vehículo fueron demorados y notificados por las causas de robo, secuestro de vehículos y encubrimiento.

Las actuaciones se iniciaron luego del alerta por el ingreso de un auto sospechoso en un domicilio del barrio Reggio. Los efectivos policiales constataron que había una denuncia por robo de un Toyota Corolla en la Comisaría N°26 de Fernández Oro, el mismo vehículo identificado por las cámaras de seguridad.

LA POLICÍA RECUPERÓ VEHÍCULOS ROBADOS EN FERNÁNDEZ ORO

El auto fue detectado en Fernández Oro pero fue robado en Neuquén

El alerta inició un patrullaje preventivo hasta que el rodado fue localizado en el barrio Terra de Oro, donde se verificó a través del sistema policial que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2026, solicitado por la Comisaría N°1 de Neuquén Capital.

Tras el descubrimiento, se convocó al personal del Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Los trabajadores realizaron la toma de fotografías del vehículo y otras medidas de rigor, antes de trasladarlo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El dato clave que permitió identificar el vehículo robado

Uno de los aportes más relevantes para la investigación, fue un vecino que aportó imágenes de cámaras de seguridad que resultaron claves para detener a los sospechosos. En las filmaciones se observa que alrededor de las 9:30 llegó al lugar un Ford Fiesta Kinetic, del cual bajaron tres personas, dos hombres y una mujer, y abordaron el Toyota Corolla, tomando rumbo hacia la Ruta Provincial 65.

Horas más tarde, el Centro de Monitoreo detectó al Ford Fiesta Kinetic circulando por la Ruta Provincial 65. A partir de esa alerta, los efectivos policiales interceptaron al rodado en la calle Los Manzanos al 662, donde se identificó a los tres ocupantes del auto y se dispuso su traslado en calidad de demorados.

ENTREGA AUTO DUEÑOS Finalmente, el vehículo fue restituido formalmente a su dueña.

En ese procedimiento también se secuestró el Ford Fiesta Kinetic, mientras se iniciaron actuaciones judiciales por robo, secuestro de vehículos y encubrimiento, bajo intervención de la Justicia.

Tras completarse las actuaciones judiciales, el vehículo y otra motocicleta recuperada en otro operativo policial, fueron restituidos formalmente a sus propietarios. Los efectivos de la Comisaría N°26 llevaron adelante las actuaciones y la entrega de los rodados a sus dueños.