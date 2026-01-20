Todo mal: descubrieron que manejaba un auto "gemelo" con múltiples irregularidades

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti interceptaron el rodado que venía de Neuquén. Tenía patentes truchas y exhibió documentación con anomalías.

El auto fue controlado en el puesto de Seguridad Vial cercano a los puentes interprovinciales y descubrieron que presentaba múiltilpes irregularidades.

El Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizó un operativo de control vehicular en su puesto ubicado sobre la Ruta Nacional 22 a pocos metros del Puente Carretero que une a Neuquén (kilómetro 1216.5), donde se llevó adelante el secuestro de un automóvil con múltiples irregularidades, presuntamente vinculado a la modalidad delictiva conocida como “vehículo gemelo”.

El operativo se llevó a cabo el lunes en horas del mediodía, informaron fuentes de la fuerza. El rodado -un Volkswagen Golf circulaba en sentido Neuquén–Cipollett i y fue retenido para su inspección . Durante el control, los efectivos constataron que las chapas patentes colocadas eran apócrifas y que además la documentación presentada anomalías , particularmente en la cédula de identificación del automotor.

Sin embargo no fue solo esto, porque también el número de chasis (VIN), el número de motor y otros elementos identificatorios no eran originales y no presentaba los stickers de seguridad obligatorios. Asimismo, se confirmó que el conductor no era el titular del vehículo.

Tras realizar la consulta al sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), el dominio exhibido no registraba pedido alguno, aunque correspondía a otro vehículo radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

alcoholemia

Finalmente, se determinó que el automóvil estaría camuflado bajo la modalidad de “gemelo”, por lo que el procedimiento quedó a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para establecer la procedencia del rodado.

Otro vehículo secuestrado

Tras una intervención policial iniciada a partir del sistema de cámaras de seguridad, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti secuestró un automóvil que registraba un pedido judicial y prohibición de circular vigente.

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 20 horas, cuando operadores del centro de monitoreo alertaron sobre la circulación de un vehículo en infracción por la zona de calle O’Higgins. Ante esta situación, efectivos policiales que realizaban controles vehiculares en la intersección de O’Higgins y Rivadavia procedieron a identificar el rodado.

Auto secuestrado Nqn

Al consultar los datos en el sistema, se confirmó que el vehículo presentaba una prohibición de circular vigente y un pedido de secuestro solicitado por el Juzgado de Familia Nº 2, en el marco de una causa caratulada como “Ejecución de Honorarios”, requerida por la Policía de la provincia del Neuquén.

Finalmente, el automóvil fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.