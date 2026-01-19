Choque en la Ruta 22: un camionero destrozó un semáforo y escapó

El siniestro ocurrió este domingo. Desde el municipio informaron que la reparación tiene un costo millonario.

Este fin de semana, un siniestro vial generó indignación en la Ruta 22 . Un camión chocó un semáforo y lo destrozó por completo, pero luego del incidente, escapó del lugar. Desde el municipio local alertaron a los vecinos y solicitaron circular con precaución. Además, adelantaron la inversión millonaria que se deberá realizar para repararlo.

Según informaron, el incidente se registró en la intersección de calle Vintter y Ruta 22, en General Roca. Durante la jornada del domingo y este lunes, el sector se mantuvo en modo intermitente luego de que el camionero chocara el artefacto y se diera a la fuga . Confirmaron que todavía no fue identificado.

Desde el municipio roquense explicaron que por los daños ocasionados será necesario reemplazar la totalidad de la columna del semáforo. Además, adelantaron que la reparación del equipo demandará una inversión aproximada de $7.000.000.

Destrozó un semáforo en la Ruta 22 y escapó

Luego del siniestro y hasta que se realice la instalación del nuevo equipo, aseguraron que el sistema permanecerá funcionando en modo intermitente.

“Se recomienda a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución y circular a baja velocidad, a fin de prevenir nuevos siniestros viales”, comentaron.

Camionero alcoholizado chocó a dos vehículos sobre la Ruta 22

Un hombre oriundo de Salta protagonizó un choque múltiple grave sobre la Ruta 22 el sábado pasado durante la tarde. El conductor del camión impactó contra dos vehículos en la intersección de Ruta 22 y Mendoza, en una de las entradas principales a General Roca.

El conductor del camión marca Mercedes Benz presentaba signos de ebriedad y un fuerte olor a alcohol. Al momento de realizarse el test de alcoholemia el autor del incidente, dio positivo con más de 4,20 G/L y se le labró un acta.

Sin embargo, cuando personal de transito y policía de Río Negro estaba realizando las actas correspondientes, el conductor de 44 años intentó darse a la fuga a pie, pero fue alcanzado rápidamente por personal policial.

El conductor del camión fue acusado este lunes por el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas por conducir con exceso de alcohol en sangre y por darse a la fuga. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que se dispuso la prisión preventiva por dos meses.