Camionero alcoholizado chocó a dos vehículos sobre la Ruta 22: dictaron la prisión preventiva

El conductor, oriundo de Salta, provocó un siniestro múltiple con heridos de gravedad e intentó fugarse. Tenías más de 4 G/L de alcohol en sangre.

Un hombre oriundo de Salta protagonizó un choque múltiple grave sobre la Ruta 22 el sábado pasado durante la tarde. El conductor del camión impactó contra dos vehículos en la intersección de Ruta 22 y Mendoza, en una de las entradas principales a General Roca.

El conductor del camión marca Mercedes Benz presentaba signos de ebriedad y un fuerte olor a alcohol. Al momento de realizarse el test de alcoholemia el autor del incidente, dio positivo con más de 4,20 G/L y se le labró un acta.

Sin embargo, cuando personal de transito y policía de Río Negro estaba realizando las actas correspondientes, el conductor de 44 años intentó darse a la fuga a pie, pero fue alcanzado rápidamente por personal policial.

Dictaron la prisión preventiva

El conductor del camión fue acusado este lunes por el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas por conducir con exceso de alcohol en sangre y por darse a la fuga. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que se dispuso la prisión preventiva por dos meses.

Según expresó la fiscal de feria en la audiencia de este lunes, el hecho ocurrió el 17 de enero de 2026 aproximadamente a las 19 horas sobre Ruta Nacional 22 e intersección con calle Mendoza.

El imputado conducía el camión, perteneciente a una empresa de transporte en sentido este-oeste, "de forma imprudente y antirreglamentaria", aseguraron. En ese momento, embistió desde atrás a un auto marca Chevrolet Meriva, provocando que éste golpee por alcance a otro vehículo, un Renault Kwid, para luego terminar en el interior de un desagüe.

A causa del impacto, el conductor del Meriva sufrió lesiones graves, entre las que se detalló la fractura de pelvis.

Tras el siniestro, el camionero fue detenido y trasladado a la Unidad de del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, lugar del que se fugó mientras los efectivos realizaban las actas del procedimiento. Sin embargo, remarcaron que "el hombre se presentó de forma voluntaria en la unidad policial al día siguiente, y quedó detenido".

La calificación legal estableció "el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas por conducir con un nivel de alcohol en sangre de más de 500 ml gramos por litros de sangre o de 1 gramo por litro de sangre en lo demás casos, y por darse a la fuga, ocasionadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en carácter de autor".

En este contexto, la fiscal planteó que existen riesgos procesales, como el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó la prisión preventiva mientras dure la investigación.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva hasta el mes de marzo.