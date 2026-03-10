Provincia suspendió la obra donde murió un obrero tras el derrumbe

Luego del derrumbe en una obra cloacal que provocó la muerte de un trabajador en General Roca, la Secretaría de Trabajo de Río Negro dispuso frenar los trabajos hasta determinar qué ocurrió.

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron la suspensión de la obra tras la tragedia. Foto: Gentileza (Todonoticiasroca).

La obra cloacal donde un trabajador de 49 años perdió la vida tras el derrumbe de una excavación fue suspendida de manera preventiva por la Secretaría de Trabajo de Río Negro , mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió en el trágico accidente laboral.

El hecho ocurrió en la intersección de Canal Grande y Mendoza , en General Roca , donde el operario realizaba tareas en una excavación que cedió y provocó el derrumbe .

Tras el siniestro, inspectores del organismo laboral provincial se presentaron en el lugar para intervenir en el procedimiento y comenzar las actuaciones correspondientes.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, confirmó a LM Cipolletti la decisión de la suspensión preventiva de la obra. "Suspendimos todo. Estamos investigando el accidente paralelamente a la instancia penal en el marco de nuestras funciones de ley 5255", aseguró.

Investigación en curso

El organismo también informó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias del derrumbe y evaluar posibles responsabilidades en el marco del accidente laboral.

Por el momento, desde la cartera laboral indicaron que el proceso se encuentra en curso, por lo que no brindarán mayores precisiones hasta que avancen las pericias y las actuaciones administrativas.

La tragedia generó conmoción en General Roca, donde el accidente volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad en las obras en ejecución.

Quién era el obrero que murió tras el derrumbe en General Roca

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Gutiérrez y Ariel Breppe, quienes trabajaban en una excavación para la instalación de cañerías cloacales cuando ocurrió el accidente.

Según se informó, mientras realizaban tareas dentro de un profundo zanjón, un torrente de agua ingresó a la excavación, provocando el desmoronamiento de las paredes de tierra y dejando a los operarios atrapados.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia se encontraron con una situación desesperante. Gutiérrez estaba atrapado por la tierra hasta la altura de la cintura, mientras que su compañero Breppe había quedado completamente sepultado por el derrumbe.

La escena era tan crítica que en la superficie apenas se podía ver el casco de seguridad del trabajador enterrado.

Un rescate contrarreloj

Tras un intenso operativo, los rescatistas lograron extraer a ambos operarios de la excavación y trasladarlos de urgencia al hospital local.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Breppe, lo que generó una profunda conmoción entre compañeros de trabajo y quienes presenciaron el dramático rescate.