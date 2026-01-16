Dobló en U sobre la Ruta 22 y provocó un fuerte choque

El automóvil Gol Trend realizó una mala maniobra que provocó que el Peugeot 206 no alcance a frenar a tiempo. Los conductores se encuentran en buen estado de salud.

Un siniestro vial se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta 22 , cuando un vehículo Volkswagen Gol Trend dobló en U sobre la Ruta Nacional 22 y provocó el impacto con un Peugeot 206 en el ingreso al primer puente de Allen .

El hecho se registró a las 14.00 horas cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial confirmó la colisión entre dos automóviles , uno de los cuales quedó sobre la cinta asfáltica y el otro detenido sobre la banquina norte.

Según informaron fuentes policiales, el rodado Peugeot circulaba en sentido este- oeste cuando el Volkswagen Gol Trend circulaba en sentido contrario y redujo la velocidad hasta ubicarse en la banquina con el objetivo de retomar el camino contrario.

El automóvil dobló en U

El rodado dobló en U para dirigirse hacia la localidad de Allen y subió a la calzada para girar el rodado. En ese momento, el conductor no advirtió la velocidad del Peugeot y provocó el choque. El impacto provocó que el Peugeot 206 quede colocado sobre sus cuatro ruedas con orientación hacia el oeste, mientras que el Gol Trend quedó ubicado fuera de la calzada con su frente hacia el este.

Fernández Oro altura ruta 22 El incidente tuvo lugar sobre la Ruta 22 en inmediaciones al ingreso de Allen.

El rodado que realizó la maniobra temeraria pertenece a la empresa Tres Ases, reconocida por su dedicación al empaque y traslado de fruta en el Alto Valle. Se desconoce si estaba realizando gestiones comerciales al momento del incidente vial.

Quién es el conductor que realizó la maniobra temeraria

El conductor del Volskwagen era un hombre con domicilio en Cinco Saltos y frente al volante del Peugeot, estaba una mujer con residencia en la ciudad de Cipolletti. Pese a la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas y ninguno de los conductores solicitó asistencia sanitaria, según informaron las fuentes policiales que trabajaron en el operativo de seguridad vial.

Tras el intercambio de la documentación correspondiente para el seguro, ambos conductores permanecieron en el lugar a la espera de la grúa, que se encargaría del retiro de los vehículos para su posterior traslado, mientras el tránsito fue asistido de manera preventiva.

