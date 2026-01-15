Impactante accidente sobre Ruta 22: un hombre de Neuquén fue hospitalizado

El siniestro ocurrió esta tarde a la altura de Guerrico entre una camioneta y un camión. Personal policial y Tránsito trabajan en el lugar.

El siniestro se produjo en cercanías de la subcomisaría de Guerrico. Foto: Gentileza.

Esta tarde, un grave accidente fue protagonizado sobre la Ruta 22 y generó preocupación entre los conductores que circulaban por el lugar. Una camioneta y un camión fueron los protagonistas del siniestro que tuvo a una persona herida de gravedad en cercanías de la subcomisaría de Guerrico.

Según detallaron testigos a LM Cipolletti, una camioneta marca Toyota Hilux, que se dirigía desde General Roca hacia Neuquén, fue tocada desde atrás por un camión con acoplados, lo generó la perdida del control por parte del conductor. Esto hizo que la camioneta termine cruzando la cinta asfáltica y vuelque sobre una acequia que se encontraba sin agua.

En el rodado menor viajaban cuatro personas. Una de ellas es un hombre de 20 años , que circulaba en el asiento del acompañante y a causa del impacto tuvo que ser trasladado al hospital de General Roca , aunque se desconoce su estado actual.

Entre los ocupantes también viajaba un hombre de unos 80 años y dos personas más, los tres resultaron ilesos.

Las víctimas volvían a Neuquén luego de trabajar

Según informó personal policial, los viajantes de la Hilux volvían de trabajar en una construcción y se dirigían hacia Neuquén, localidad de la que son oriundos.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado del joven que resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital de General Roca.

Un choque sobre la Ruta 22 complicó el ingreso a Cipolletti

Hace una semana, un choque sobre la Ruta 22 generó preocupación en Cipolletti. El hecho se registró en cercanías del ingreso a la ciudad por calle Lisandro de la Torre. En el lugar trabajó personal policial y Tránsito de Cipolletti. Dos personas resultaron heridas.

Según informó personal de Tránsito a LM Cipolletti, el accidente se produjo entre una moto marca Keller Mirac y un auto a la altura de la empresa Codelco. Un Renault Logan de color gris impactó con el rodado de menor tamaño, en el que viajaban dos personas.

Testigos confirmaron que las dos personas que se trasladaban en moto tuvieron que ser asistidas por personal policial. "La moto era conducida por un varón de 31 años, oriundo de Neuquén, acompañado por una femenina de 39 años, también oriunda de Neuquén", detallaron.