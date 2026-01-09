Un choque sobre la Ruta 22 complicó el ingreso a Cipolletti: qué pasó

El siniestro ocurrió pasado el mediodía en el que estuvieron involucrados un auto y una moto. Tránsito trabajó en el lugar.

Pasado el mediodía de este viernes, un choque sobre la Ruta 22 generó preocupación en Cipolletti . El hecho se registró en cercanías del ingreso a la ciudad por calle Lisandro de la Torre . En el lugar trabajó personal policial y Tránsito de Cipolletti. Dos personas resultaron heridas.

Según informó personal de Tránsito a LM Cipolletti, el accidente se produjo entre una moto marca Keller Mirac y un auto a la altura de la empresa Codelco. Un Renault Logan de color gris impactó con el rodado de menor tamaño, en el que viajaban dos personas.

Testigos confirmaron que las dos personas que se trasladaban en moto tuvieron que ser asistidas por personal policial. "La moto era conducida por un varón de 31 años, oriundo de Neuquén, acompañado por una femenina de 39 años, también oriunda de Neuquén", detallaron.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 15.08.09

Con respecto a las causas del choque, describieron que la moto circulaba por la banquina de la ruta hacia General Roca, cuando el Logan, conducido por un hombre de 37 años, también oriundo de Neuquén, descendió a la banquina y chocó al rodado de menor tamaño en el sector de la acompañante, produciendo la caída de ambos ocupantes.

Tránsito trabaja sobre la Ruta 22

Desde Tránsito aseguraron a LM Cipolletti que el siniestro ocurrió a las 14.30 sobre la Ruta 22 a la altura del kilómetro 1215, en cercanías a la planta de RTO. El conductor del auto sufrió heridas. Y adelantaron que el tránsito ya comienza a normalizarse.

En el lugar trabajó Tránsito con criminalística y el personal de seguridad vial, "resguardando los bienes e intercambiando los datos de las partes intervinientes. Se espera la información del carácter de las lesiones de los ocupantes de la motocicleta", informaron desde el organismo.