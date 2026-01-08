Radares: cuándo comenzarán los controles en Río Negro

Desde la Agencia de Seguridad Vial aclararon el proceso de instalación de nuevos radares de velocidad en las rutas de Río Negro.

En los últimos días se viralizó en redes sociales una advertencia sobre la puesta en funcionamiento de radares de control de velocidad en distintos puntos del Alto Valle . Sin embargo, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aseguraron que, por el momento, no se sumaron puntos de control en las rutas de Rio Negro.

Las publicaciones tomaban como referencia la decisión del gobierno de Río Negro de i ncorporar al menos 100 radares para monitorear la velocidad de circulación en las rutas provinciales y en las nacionales que atraviesan la provincia. Rápidamente se replicaron mensajes en redes sociales que alertaban a los conductores sobre controles activos en localidades como Cipolletti, Cervantes y Villa Regina.

Sin embargo, según se confirmó oficialmente aún no hay nuevos radares habilitados, y actualmente solo un grupo reducido de dispositivos cuenta con autorización provisoria para operar en la provincia.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Seguridad Vial, los únicos radares que sí están habilitados y funcionando en Río Negro se encuentran en: El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Contralmirante Cordero, Darwin y General Conesa. Remarcaron que estos dispositivos son, hasta el momento, los únicos autorizados bajo el protocolo vigente de control y fiscalización.

radar fotomulta.jpg Cipolletti será una de las ciudades de Río Negro que sumará radares de velocidad, presumiblemente en la Ruta 22.

En contrapartida, no se encuentran en funcionamiento los radares instalados en: Cipolletti, Lamarque, Cinco Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande y Villa Regina. Además, desde el área informaron que se prevé incorporar otros nuevos, entre ellos, mencionó a Cinco Saltos, Cervantes y Viedma.

El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio, aseguró que la información viralizada sobre la inminente puesta en marcha de nuevos radares de velocidad no es correcta. “Ha salido una versión equivocada. Nosotros estamos esperando que se firme el convenio con la empresa que ganó la licitación”, señaló.

El proceso de instalación todavía no comenzó y completarlo demanda al menos un par de semanas, ya que antes de poner en marcha el radar hay que instalar la cartelería de advertencia y homologar el equipo.

El control a los radares

En ese sentido, el funcionario provincial detalló que antes de que los radares puedan entrar en funcionamiento deben cumplirse una serie de pasos obligatorios: señalización correspondiente, actualización de documentación, calibración por parte del INTI y autorización formal de la Agencia. Hasta el momento, ese proceso no comenzó.

“Una vez que un radar esté en condición de funcionar, nosotros vamos a avisar a la población que está funcionando. Daremos un plazo de 20 o 30 días para no infraccionar, a modo de aviso”, aclaró Di Gregorio.

Si se completan los trámites administrativos y técnicos, estiman que algunos podrían comenzar a operar hacia fines de enero, aunque la habilitación será informada oficialmente antes de aplicar sanciones.

Por último, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial indicaron que las notificaciones por infracciones realizadas por radares de velocidad se realizarán tanto por correo electrónico como por vía postal, utilizando los datos declarados en la licencia nacional de conducir y del vehículo, según la inscripción en el registro de propiedad del automotor.