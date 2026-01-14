Pintarán una estrella amarilla en memoria del vecino de Allen fallecido en un choque en la Ruta 22

Será un homenaje a Marcelo Miguel Cepeda, la víctima fatal del incidente contra un camión. La pintada de estrella se realizará en el lugar donde se originó el impacto.

La Agrupación Estrellas Amarillas realizará una pintada de una estrella en el lugar donde tuvo lugar el choque que le costó la vida a Marcelo Cepeda.

La agrupación Estrellas Amarillas integrada por familiares de víctimas fatales en siniestros de tránsito , invitan a la comunidad a pintar una estrella en homenaje a Marcelo Miguel Cepeda , el vecino de Allen que falleció en un trágico choque con un camión el 6 de diciembre pasado.

El emotivo acto tendrá lugar el sábado 17 de enero a las 11 horas en el kilómetro 732 de la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de la localidad Médanos de la provincia de Buenos Aires. En ese lugar ocurrió el fatal incidente que le provocó la muerte al vecino allense de 50 años .

El choque sucedió cuando Cepeda, que se desempeñaba como conductor de un colectivo de larga distancia Vía Tac , impactó desde atrás a un camión Scania 420 de la empresa Cruz del Sur . Marcelo falleció como consecuencia de las graves heridas que recibió. Los 50 pasajeros que abordaban el micro con destino a Bahía Blanca sufrieron lesiones y golpes leves.

Cepeda tenía 50 años, residía en la localidad de Allen y se desempeñó como chofer de colectivos de media distancia en la empresa KoKo, que conecta las principales ciudades del Alto Valle. Pero cambió su rumbo laboral cuando se sumó como trabajador de Vía Tac y comenzó a realizar viajes de larga distancia. Además, se desempeñó como Bombero Voluntario en su ciudad natal.

via tac cho muerto allen Las teorías en torno al motivo del siniestro apuntan a la poca visibilidad por la presencia de humo en la calzada, pero todavía faltan las pericias de la Policía Científica.

Su muerte causó tristeza y conmoción entre sus amigos, familiares y personas allegadas al chofer. Por esta razón, la agrupación Estrellas Amarillas invitan a su familia, amigos y conocidos a pintar una estrella amarilla para homenajear al querido vecino de Allen.

Cómo fue el choque que le costó la vida al vecino de Allen

El hecho se registró minutos después de las 6 del sábado 6 de diciembre, en un tramo donde la visibilidad era prácticamente nula debido al humo generado por un incendio iniciado durante la madrugada tras la caída de un cable de EDES.

Recién después de las primeras actuaciones oficiales se supo que la víctima fatal fue Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, oriundo de Allen. Cepeda manejaba el micro de la empresa Vía Tac que viajaba con 50 pasajeros rumbo a Bahía Blanca. Todos los ocupantes sufrieron lesiones leves.

choque ruta 22 El conductor del colectivo perdió la vida en el siniestro vial que tuvo lugar en el kilómetro 732 de la Ruta 22, en cercanías del acceso a Médanos.

La noticia generó impacto en Allen, donde vecinos y allegados expresaron mensajes de pesar y acompañamiento para la familia de Cepeda a través de redes sociales.

El choque y las pericias

De acuerdo con la información oficial, el colectivo de la empresa Vía Tac embistió desde atrás el acoplado de un camión Scania 420 perteneciente a la empresa Cruz del Sur. El vehículo de carga era guiado por Luis Alberto Colicheo, de 41 años, quien resultó ileso.

estrellas amarillasss La agrupación Estrellas Amarillas pinta las figuras en el lugar donde ocurrió el incidente, como forma de concientizar sobre la seguridad vial.

Ambos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca, cuando se produjo el choque. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del colectivo falleció en el lugar.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a que la densa presencia de humo habría sido determinante en la producción del siniestro, las autoridades esperan los resultados de las pericias realizadas por la Policía Científica para establecer con precisión las causas.

via tac cho muerto allen El incidente surgió cuando el colectivo Vía Tac impactó desde atrás a un camión Scania.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y equipos de emergencia que asistieron a los pasajeros y aseguraron la traza. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas. Interviene la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que espera por los resultados de las pericias correspondientes informó Brújula 24.