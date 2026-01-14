Grave accidente en Ruta 3, cerca de Sierra Grande: un menor quedó atrapado tras el choque

Un automóvil que viajaba por Río Negro perdió el control y chocó contra el guardarraíl, que se incrustó en el auto. La familia, hospitalizada.

Un grave accidente se registró en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 3 , en cercanías de la ciudad rionegrina de Sierra Grande , cuando el automóvil en el que se trasladaba una familia de turistas de origen chileno impactó de lleno contra el guardarraíl.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo perdió el control y colisionó con la estructura de contención estática que se incrustó dentro del habitáculo por el lado del acompañante, dejando una persona atrapada con múltiples fracturas. Además, el fuerte impacto generó importantes daños materiales.

A raíz del choque, los cinco ocupantes del rodado -un matrimonio y sus tres hijos de 17, 12 y dos años- debieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud para su atención médica. Como consecuencia del impacto, uno de los menores quedó atrapado dentro del vehículo con múltiples fracturas.

accidente ruta 3 Así de destrozado quedó el auto tras el grave accidente.

"Se realizó la atención inmediata de la persona atrapada pudiendo contenerla. Mientras realizamos corte de puertas con tijera hidráulica y corte del guardarraíl con sierra sable ya que el mismo mantenía atrapada a la víctima, pudiendo retirarla realizamos atención en las dos piernas que se encontraban quebradas estabilización en tabla y entregamos a la ambulancia", confió a LM Cipolletti personal de Bomberos y Defensa Civil que intervino en el caso.

Según la información oficial disponible hasta el momento, todos los integrantes de la familia presentaron heridas de diversa consideración y permanecen hospitalizados. No obstante, se indicó que se encuentran estables y fuera de peligro.

Una menor se llevó la peor parte en el accidente

En el caso de la hija mayor, de 17 años, fue necesario su ingreso al quirófano del hospital "Dr. Osvaldo Bianchi" de la ciudad serrana para el tratamiento de las lesiones sufridas, por lo que continuará internada bajo observación médica.

En el siniestro vial se observó la rápida y coordinada intervención de los distintos organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, personal policial, Gendarmería Nacional y el sistema de Salud Pública; cuyo accionar conjunto permitió el rápido rescate de las víctimas y su posterior traslado.

El accidente ocurrió alrededor de las seis de la mañana y, debido a la magnitud del siniestro y a las tareas de asistencia y peritaje, la Ruta Nacional 3 permaneció momentáneamente cortada al tránsito. Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas que originaron el hecho.

Desde la Comisaría 13ª, se informó que el grupo familiar se dirigía hacia la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando el vehículo perdió el control e impactó contra el guardarraíl. En el lugar trabajó personal policial, bomberos y servicios de salud. El médico policial certificó que las lesiones de los ocupantes fueron de carácter leve.