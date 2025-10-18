Provincia LMCipolletti Allen Choque múltiple en la Ruta 22 en Allen: un cable eléctrico caído provocó la colisión

El incidente tuvo como protagonistas a dos camiones de reparto y un vehículo. Varias personas resultaron con heridas leves y fueron atendidas en el Hospital de Allen.







Según informaron fuentes policiales, el accidente tuvo lugar cuando un cable eléctrico cayó sobre la calzada.

Durante la mañana de este sábado, se registró un choque múltiple sobre la Ruta 22, en el acceso Biló de la localidad de Allen. Según informaron fuentes policiales, el accidente tuvo lugar cuando un cable eléctrico cayó sobre la calzada, lo que generó que uno de los conductores frenara de forma repentina y provocara el choque en cadena. El accidente generó importantes daños materiales en los vehículos y le provocó heridas leves en los conductores.

El siniestro se registró minutos antes de las 10.00 horas, cuando los tres vehículos circulaban en dirección a Cipolletti y el descenso repentino de velocidad, derivó en una colisión por alcance. A raíz del impacto, las personas fueron asistidas en el lugar y una vez que se constaron las heridas leves, fueron trasladados al hospital local para su atención.

Los conductores sufrieron heridas leves y fueron asistidos Agentes del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen realizaron un corte total del tránsito para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes, mientras se retiraban hacia la banquina los vehículos afectados y se constaban los daños. El siniestro provocó demoras en la circulación, ya que uno de los carriles permaneció reducido mientras se desarrollaban las tareas de auxilio y remoción de los vehículos involucrados. Actualmente la zona está despejada y el tránsito es fluido.