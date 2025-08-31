Un policía herido tras un choque en cadena en el Tercer Puente: qué pasó
Por el momento, personal policial del destacamento se encuentra trabajando en el lugar para determinar qué ocurrió.
Este domingo por la mañana se registró un choque en cadena en el Tercer Puente, generando un gran embotellamiento en la ruta.
Según confirmaron a LMNeuquén, hay varios vehículos involucrados y no se conoce cómo ocurrió, por lo que efectivos policiales se encuentran realizando las diligencias en el lugar.
Por otro lado, indicaron que un policía resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Noticia en desarrollo
