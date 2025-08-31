El clima en Cipolletti

icon
Temp
57% Hum
Cipolletti
LMCipolletti choque en cadena

Un policía herido tras un choque en cadena en el Tercer Puente: qué pasó

Por el momento, personal policial del destacamento se encuentra trabajando en el lugar para determinar qué ocurrió.

Un policía herido tras un choque en cadena en el Tercer Puente: qué pasó

Este domingo por la mañana se registró un choque en cadena en el Tercer Puente, generando un gran embotellamiento en la ruta.

Según confirmaron a LMNeuquén, hay varios vehículos involucrados y no se conoce cómo ocurrió, por lo que efectivos policiales se encuentran realizando las diligencias en el lugar.

Te puede interesar...

Por otro lado, indicaron que un policía resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

Noticia en desarrollo

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde Oscuro

DEPORTES

Verde