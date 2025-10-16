Encontraron el cuerpo de un hombre en la banquina de la Ruta 22

El cuerpo fue hallado sin vida junto a su auto, a la altura del kilómetro 928 de la Ruta Nacional N°22.

Un hombre fue hallado sin vida este jueves en la banquina de la Ruta Nacional 22. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Río Negro y también el médico policial. Ya fue identificado y se informó el motivo del deceso.

Según informaron fuentes policiales, pasadas las 14 de este jueves, el Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de Río Colorado recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un vehículo detenido en el kilómetro 928, con una persona desvanecida a un costado.

Al llegar al lugar, una comisión del CSV constató que se trataba de un Toyota Corolla rojo , que circulaba en dirección Choele Choel–Río Colorado . Junto al frente del vehículo se encontraba un hombre sin signos vitales.

El médico policial que llegó al lugar certificó un paro cardiorrespiratorio, estableciendo que la causa del fallecimiento fue natural. El hombre se encontraba solo al momento del hecho.

cuerpo de seguridad vial de rio colorado

Se trata de una persona de 70 años domiciliado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su familia ya fue notificada y se iniciaron las diligencias pertinentes para su traslado.

La información fue confirmada a LMCipolletti por el comisario mayor Juan Carlos Bautista, jefe de la Unidad Regional IV de Choele Choel. En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado.

Un bebé muerto al costado de la ruta en Santiago del Estero

Un grupo de vecinos hizo un descubrimiento estremecedor: dentro de una caja de zapatos, a la vera de la ruta, encontraron el cuerpo sin vida de un bebé. El hecho fue denunciado de inmediato a la policía, que mantiene un fuerte hermetismo mientras avanza la investigación.

El cuerpo del bebé fue hallado junto al camino, dentro de una caja dispuesta a un costado de la Ruta 21, en la localidad de Otumpa, en Santiago del Estero, Inmediatamente, los vecinos que lo descubrieron alertaron a la policía, que desplegó personal policial, a la División Criminalística para preservar el área y recoger pruebas.

Bajo la supervisión directa de la Fiscalía de turno, los peritos realizaron las primeras tareas en la escena, tomando fotografías y recolectando indicios que permitan reconstruir cómo llegó el cuerpo hasta allí.

bebé muerto

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, no se sabía la identidad ni la edad del bebé, y los especialistas médicos deberán establecer si se trata de un recién nacido o de un feto producto de un aborto reciente.

El descubrimiento se produjo cuando un hombre que recorría un basural ubicado a la vera de la ruta, a 180 km de la capital provincial, en busca de residuos plásticos para vender, encontró el cuerpo de un bebé dentro de una caja, cubierto con trapos y una bolsa de harina.

De acuerdo al relato del hombre que lo halló, el cadáver habría sido arrojado por el primero de los dos camiones recolectores de residuos que trabajaron durante la mañana del martes. “Cuando llegó el camión cayó la bolsa. Y cuando la abrí, encontré el cuerpito de un varoncito, ya grande, bien formado. Estaba envuelto con ropa con sangre. Lo puse en una caja y lo aparté del lugar para que no lo coman los perros y llamé a la policía. Nunca me imaginé una situación así. Estoy muy angustiado” relató Dionisio Montenegro, el joven que descubrió el cuerpo.