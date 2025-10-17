La final del Federal A tendrá la presencia de un ex Cipolletti

El próximo fin de semana, el Federal A tendrá al primer ascendido de la temporada. El pase a primera Nacional 2026 se lo disputarán Ciudad Bolívar y el histórico Atlético Rafaela . En San Nicolás se verán las caras y en uno de los dos equipos hay representación centenariense y con pasado en Cipolletti .

“La verdad que sensaciones muy lindas, muy contento por haber llegado a un club tan ordenado, si bien tenía buenas referencias antes de venir, cuando llegué me sorprendió más todavía lo ordenado que está, cómo se maneja institucionalmente, el grupo al que me tocó llegar, la verdad que espectacular”; dijo a LM Alex Pope Díaz , flamante refuerzo del Celeste.

El domingo a partir de las 16, en el Estadio Único de San Nicolás, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del partido único por el ansiado ascenso a la segunda categoría del futbol nacional . "Creo que nos merecíamos estar acá ahora donde estamos. Estamos contentos por la semifinal que jugamos, porque la verdad que hicimos un partido donde no dejamos ni una duda de nada”, expresó el volante.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.33.59

En el Nonagonal, el Celeste fue líder de grupo, mientras que en play offs dejó en el camino a San Martín de Formosa en cuartos de final y en las semis cayó en la ida por la mínima en Monte Maíz ante Argentino, dando vuelta el resultado en el Eva Perón por 3 a 0. Allí el Pope marcó para dar vuelta el global. “Creo que lo pasamos por arriba futbolísticamente, nos habrán pateado una vez al arco. Así que muy conforme por el equipo, porque se entrega al máximo. Contento por haber podido también hacer un gol en la semifinal”, aseguró.

El Pope, después de terminar la temporada pasada en Cipo, inició su año en Unión San Felipe de Chile. Sin embargo, en la ventana de invierno, el de Centenario se sumó a las filas de Diego Funes. Dese allí jugó 12 encuentros y está a un paso de alcanzar el ascenso. “Esta sensación de estar en la final, la verdad que si me lo decías a principio de año no me lo esperaba. Es un sueño estar tan cerca de un partido tan importante, también con ansias, pero sobre todo contento”, declaró.

El club fundado en el 2000 de la mano de Marcelo Tinelli dejó de lado el vóley en 2020 y, con celeridad, después de su afiliación a la liga de Pehuajó, ascendió al Federal. Aquel ascenso fue ante Independiente de Neuquén, en un polémico duelo. “Estamos a un paso de coronar un año increíble y poder quedar en la historia del club es algo único. Muy lindas sensaciones, muy contento por lo que está pasando acá en el club y con la ilusión intacta de que el domingo pueda salir todo bien y lo terminemos como queremos”, sostuvo.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.37.39

Desde su llegada, sumó una docena de partidos, todos desde el minuto cero, entre el cierre de la etapa regular y el nonagonal. Además, Pope, se convirtió en una pieza clave de gol. “Esto por ahí habla un poco más del grupo que de mí, porque llegué un grupo armado a mitad de año que ya estaba puntero y del primer partido me tocó jugar, meterme en el once y no salí más hasta ahora. Así que la verdad que muy contento porque el grupo me recibió muy bien”, dijo agradecido.

En su arribo en invierno, el Celeste era líder de la zona B con 31 puntos, por encima de Costa Brava, Atenas y Argentino. En el mismo grupo compartió con San Martín (Mdza), Huracán Las Heras, Juventud Unida y Estudiantes de San Luis, además del descendido Gutiérrez. “Un grupo espectacular de personas, de jugadores, en lo futbolístico me tocó entrar del primer partido que llegué y no salir más y eso era un poco de la confianza que me dio el grupo, el técnico, el club. Esa confianza uno la siente y eso es lo que te hace también responder bien adentro de la cancha”, asumió.

¿Cómo llega Atlético Rafaela a la final del Federal A?

La Crema, por su parte, viene de descender de la B Nacional. Pero ha hecho méritos para estar en la final, en búsqueda de retornar rápido a segunda división. “Con respecto a Rafaela, es un club con una gran historia, que hace poco tiempo estaba en primera, viene de descender el año pasado, pero sabemos la categoría del club y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Va a ser un día hermoso porque seguramente va a estar el estadio lleno”, reconoció.

La Crema quedó tercera en la etapa regular, por detrás de Sarmiento de La Banda y San Martín de Formosa, con 26 puntos. En el nonagonal, fue escolta de Sportivo Belgrano y en el play off dejó atrás a Olimpo en cuartos y a La Verde en semis con un contundente 3 a 0 en la ida.

El domingo en San Nicolás estarán todas las vistas puestas de los hinchas y seguidores del futbol de ascenso. Un grande puede volver o un Benjamín alcanzará la Primera Nacional dejando atrás un largo Federal A. “Con mucha fe, sabemos que por más que ellos sean un club con más historia, este equipo está preparadísimo para lo que sea. Es una institución muy ordenada, un club espectacular y yo creo que no tiene nada que envidiarle y vamos a pelearte igual a igual el domingo para poder lograr el objetivo”; concluyó.