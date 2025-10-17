Violento asalto comando en Cipolletti: encapuchados maniataron al personal y robaron 150 mil dólares

Los delincuentes forzaron la caja fuerte y se llevaron joyas de oro, dos relojes Rolex y dinero en efectivo.

Los asaltantes los golpearon, maniataron y amenazaron mientras buscaban acceder a la oficina con la caja fuerte.

Un asalto con grandes niveles de violencia tuvo lugar en la madrugada del jueves en una empresa de camiones ubicada sobre la Ruta Nacional 22, en inmediaciones a la Isla Jordán en Cipolletti. Seis personas encapuchadas y con armas de fuego ingresaron al predio, golpearon y maniataron a los empleados y robaron elementos valuados en 150.000 dólares .

De acuerdo a la declaración de la propietaria del comercio, los delincuentes irrumpieron pasadas las 00.10 horas cuando los trabajadores se encontraban descansando dentro del local. Los asaltantes los golpearon, maniataron y amenazaron mientras buscaban acceder a la oficina con la caja fuerte.

El violento asalto tuvo lugar en el local “Camiones Exclusivos” ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1213 entre Paso de los Libres e Isla Jordán. La propietaria relató que recibió el llamado de uno de sus empleados, quién le informó del violento robo .

Los delincuentes contaban con información precisa del lugar

Dentro de la oficina se detectó la caja fuerte forzada y el interior completamente vacío, además de un evidente desorden en el mobiliario y daños en los accesos. Según detalló la denunciante, sustrajeron dos relojes marca Rolex de hombre, varias gargantillas y pulseras de oro, además de una suma indeterminada de dinero en efectivo.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 16.02.01 Dentro de la oficina se detectó la caja fuerte forzada y el interior completamente vacío.

En conjunto, los bienes robados representan un valor aproximado de 150.000 dólares, aunque la propietaria aclaró que esa cifra corresponde al valor total de los elementos sustraídos.

Los individuos encapuchados ingresaron al predio tras saltar el portón principal y correr la puerta de vidrio del acceso a la agencia. Los agentes policiales consideran que el grupo delictivo actuó con información precisa, ya que se dirigió directamente hacia la caja fuerte sin sustraer otros elementos de valor que estaban en el lugar como notebooks y un Iphone que podrían haber robado.

La propietaria sospecha que contaban con información precisa ya que utilizaron una amoladora para cortar los cables de las cámaras, de las computadoras y para romper la estructura de metal de la caja fuerte.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 16.00.04 Los individuos encapuchados ingresaron al predio tras saltar el portón principal y correr la puerta de vidrio del acceso a la agencia.

Intentaron llevarse los registros de las cámaras de seguridad

“Aparentemente fueron a la caja fuerte directo, habían computadoras y un Iphone que se podrían haber llevado. Sustrajeron todo el equipo de programa de computación pensando que eran los DVR pero yo los tengo escondidos en el entretecho del pasillo del baño, por eso no pudieron encontrarlos” detalló la propietaria.

El objetivo de sustraer los DVR es justamente eliminar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que captaron el robo. Sin embargo, los equipos informáticos sustraídos fueron erróneos. La Brigada de Investigaciones en conjunto con la Unidad de Criminalística llevará adelante las tareas de investigación y el análisis de las cámaras de seguridad que se encuentran en el predio.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Cipolletti, que trabaja en coordinación con las distintas áreas policiales para dar con los responsables. Los investigadores no descartan que se trate de una banda organizada, dado el nivel de planificación y la violencia ejercida durante el robo.