Quién era el hombre hallado muerto en la ruta 22 y cómo falleció: "Es muy triste"

El cuerpo fue encontrado el jueves en la banquina y ahora trascendió la identidad del fallecido. El forense determinó la causa de su muerte.

Tras varios días de incertidumbre, se conoció finalmente la identidad del hombre hallado sin vida sobre la banquina en la ruta 22 , a la altura de Río Colorado , en un macabro episodio que conmocionó a la región.

El dramático hecho se registró ese día minutos antes de las 17 , en el kilómetro 923 del corredor vial. Al llegar al lugar, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y un médico policial confirmaron que la persona se encontraba sin signos vitales .

Pues bien, tras cumplir con todas las diligencias y actuaciones protocolares, ahora las autoridades difundieron el nombre del difunto. Se trata de Carlos Roberto Loverde , de aproximadamente 70 años , con domicilio en Bahía Blanca , provincia de Buenos Aires.

cuerpo de seguridad vial de rio colorado Intervino el cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado.

Cabe recordar que el hombre fue encontrado tendido sobre la banquina, en posición de decúbito ventral, con las extremidades inferiores extendidas y las superiores flexionadas, a pocos metros del vehículo en el que se desplazaba, un Toyota Corolla rojo.

De acuerdo con el examen médico inicial, no presentaba signos de violencia ni lesiones externas, y el médico policial determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Los investigadores determinaron que Loverde viajaba solo en dirección Choele Choel–Río Colorado cuando sufrió una descompensación que le impidió continuar la marcha. Su cuerpo fue hallado poco después por otros automovilistas que circulaban por el sector, quienes dieron aviso de inmediato al 911. "Es muy triste esto, lo que le pasó y cómo murió", contaron vecinos de la zona.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, junto a médicos forenses y la Policía provincial, que realizaron las diligencias de rigor. Tras constatar la causa natural de la muerte, se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes ya fueron notificados en Bahía Blanca para coordinar el traslado.

Un bebé al costado de la ruta

Un grupo de vecinos hizo un descubrimiento estremecedor: dentro de una caja de zapatos, a la vera de la ruta, encontraron el cuerpo sin vida de un bebé. El hecho fue denunciado de inmediato a la policía, que mantiene un fuerte hermetismo mientras avanza la investigación.

El cuerpo del bebé fue hallado junto al camino, dentro de una caja dispuesta a un costado de la Ruta 21, en la localidad de Otumpa, en Santiago del Estero, Inmediatamente, los vecinos que lo descubrieron alertaron a la policía, que desplegó personal policial, a la División Criminalística para preservar el área y recoger pruebas.

image

Bajo la supervisión directa de la Fiscalía de turno, los peritos realizaron las primeras tareas en la escena, tomando fotografías y recolectando indicios que permitan reconstruir cómo llegó el cuerpo hasta allí.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, no se sabía la identidad ni la edad del bebé, y los especialistas médicos deberán establecer si se trata de un recién nacido o de un feto producto de un aborto reciente.

El descubrimiento se produjo cuando un hombre que recorría un basural ubicado a la vera de la ruta, a 180 km de la capital provincial, en busca de residuos plásticos para vender, encontró el cuerpo de un bebé dentro de una caja, cubierto con trapos y una bolsa de harina.

De acuerdo al relato del hombre que lo halló, el cadáver habría sido arrojado por el primero de los dos camiones recolectores de residuos que trabajaron durante la mañana del martes. “Cuando llegó el camión cayó la bolsa. Y cuando la abrí, encontré el cuerpito de un varoncito, ya grande, bien formado. Estaba envuelto con ropa con sangre. Lo puse en una caja y lo aparté del lugar para que no lo coman los perros y llamé a la policía. Nunca me imaginé una situación así. Estoy muy angustiado” relató Dionisio Montenegro, el joven que descubrió el cuerpo.