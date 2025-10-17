Le envió fotos hot a una joven y trataron de extorsionarlo

Un hombre denunció que luego de conocer a una joven por internet, le pidieron una suma millonaria para no difundir imágenes. Los detalles del caso.

Un hombre presentó una denuncia por sido víctima de un intento de extorsión tras conocer a una joven en una red social. Tras un contacto inicial por redes sociales, al hombre le exigieron el pago de una suma millonaria para no difundir fotos íntimas. Se negó y fue a la Policía.

Según la denuncia presentada en la Comisaría 10 de San Antonio Oeste, el individuo mantuvo una conversación y compartió fotos privadas con una persona que se hizo llamar "Ayelén" a quien conoció a través de las redes sociales.

Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio amistoso se tornó oscuro cuando, el 14 de octubre de 2025, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como el padre de la joven.

En dicha llamada, el supuesto padre amenazó al individuo con denunciarlo por el hecho de que su hija es menor de edad. Pero eso no fue lo único; al día siguiente, recibió otra llamada, esta vez de alquien que se identificó como el abogado de la familia, quien le exigió la suma de 1.500.000 pesos para llegar a un acuerdo y así evitar que las fotos privadas fueran compartidas en las redes sociales. Además, se mencionó una posible denuncia ante el Ministerio Público de Chubut.

Ante esta situación, el fiscal Gustavo Arbúes, quien tomó conocimiento del caso, dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones (BI) y elevó el caso por el delito de estafa a la Fiscalía de delitos sexuales y de abuso (FDSAO).

Extorsión con fotos hot desde la cárcel

En agosto hubo un caso similar en Bariloche. Un intercambio de fotos hot se convirtió rápidamente en una extorsión que terminó en la entrega de casi medio millón de pesos por parte de la víctima. Un hombre que mantenía contacto con una mujer a través de Facebook terminó siendo extorsionado por dos presos de Bariloche. La Justicia sospecha que hay más damnificados.

Tras un intercambio de mensajes, desde el perfil en cuestión le enviaron una fotografía de una mujer completamente desnuda. Tras recibir la imagen, el hombre comenzó a recibir pedidos para mandar una foto similar a un número de Whatsapp.

El hombre cayó en la trampa, se fotografió y envió la imagen por Facebook. Pasaron apenas algunos minutos hasta que comenzaron a amenazarlo con difundir su fotografía por las redes sociales. Terminó haciendo tres pagos por medio millón de pesos y, luego, recurrió a la Justicia. Fueron identificado dos presos y una mujer como parte de la estafa.

Bajo la presión de no querer ver su foto íntima en redes sociales, la víctima fue llevada a realizar tres transferencias de dinero a una cuenta bancaria a nombre de una mujer, que era quien estaba detrás del perfil. Los pagos fueron de 150.000, 100.000 y 200.000 pesos, que se enviaron en diferentes días, y fueron destinados a una cuenta que pertenecía a la mujer, quien está identificada, pero no fue acusada.