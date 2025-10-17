Operativo sorpresa en Catriel: secuestran carne podrida en siete carnicerías

Agentes policiales y agentes de Ganadería y Pesca decomisaron 700 kilogramos de carne. Los controles continuará en el Alto Valle.

El operativo tuvo como resultado el decomiso de 700 kilogramos de carne con distintas irregularidades en siete carnicerías de Catriel.

Un operativo conjunto entre el personal policial y agentes de Ganadería y Pesca tuvo como resultado el decomiso de 700 kilogramos de carne con distintas irregularidades en siete carnicerías de Catriel . La intervención formó parte de una serie de controles sanitarios y comerciales que buscan garantizar la calidad de los alimentos a la venta en la localidad.

Durante las inspecciones, los equipos detectaron diversas irregularidades , entre ellas faena clandestina, carne en estado de descomposición y productos que no tenían rótulos de identificación exigidos por la normativa vigente. Ante la gravedad de las faltas, se labraron cinco actas de infracción y se dispuso la clausura preventiva de los productos.

El procedimiento abarcó siete carnicerías distribuidas en distintos sectores de Catriel . En cada una de ellas, los inspectores verificaron el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de inocuidad alimentaria .

Fuentes oficiales de la Policía de Río Negro informó que toda la carne incautada fue trasladada a la plata de chacinados “Porcatriel” donde se realizó su disposición final conforme a las medidas sanitarias establecidas por el protocolo provincial. Además, se detalló que los controles continuarán en los próximos días en otras localidades del Alto Valle.

Decomiso carne mal estado Cipolletti La Policía de Río Necro incautó dos toneladas de carne en mal estado que se vendía en Cipolletti. Gentileza

Desde el área de Ganadería y Pesca destacaron la importancia de reforzar los controles de fiscalización sobre los comercios dedicados a la venta de alimentos, especialmente a los que manipular productos de origen animal. Este tipo de acciones busca prevenir riesgos sanitarios que pueden afectar la salud.

Dos toneladas de carne podrida secuestradas en 25 carnicerías de Cipolletti

En un nuevo operativo de control sanitario, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro, junto con personal del área de Ganadería provincial, llevó adelante este jueves una amplia inspección en 25 carnicerías de Cipolletti, en la que se secuestraron aproximadamente dos toneladas de productos cárnicos en mal estado.

Decomiso carne mal estado Cipolletti (1)

De acuerdo con lo informado oficialmente, los cortes decomisados se encontraban en evidente estado de descomposición y no cumplían con las condiciones mínimas de higiene ni de conservación exigidas por la normativa vigente.

La mercadería infringía la Ley Provincial de Ganadería N.º 2534 y el Código Alimentario Argentino, que regulan la manipulación, transporte y comercialización de productos alimenticios de origen animal. Por el riesgo sanitario, todo el material fue retirado del circuito comercial y destruido bajo supervisión.

“Estos controles buscan cuidar la salud de la población y garantizar que lo que se vende en los comercios habilitados cumpla con las normas de salubridad”, señalaron fuentes policiales, al tiempo que confirmaron que los procedimientos continuarán en otros puntos del Alto Valle.

Secuestro de carne en Cipolletti.mp4

Un año con múltiples decomisos en Cipolletti

El operativo no es un hecho aislado. En lo que va del año, Cipolletti ha sido escenario de al menos cuatro grandes secuestros de carne en mal estado o de origen ilegal, en distintos puntos de la ciudad y zonas rurales cercanas.

Agosto. En un procedimiento conjunto entre la Policía y el Municipio, se desbarató una venta clandestina de carne en una chacra de Ferri. En el lugar, las autoridades secuestraron un ternero de unos 350 kilos, valuado en cerca de $1 millón, junto con estructuras de caños, cadenas y poleas utilizadas para la faena ilegal.

Desde la Secretaría de Fiscalización recordaron en ese momento que la comercialización de productos cárnicos sin control sanitario representa un grave riesgo para la salud pública.

Julio. Una denuncia al 147, la línea de Atención al Ciudadano, derivó en la clausura de una carnicería ubicada en Arenales y Miguel Muñoz, donde se detectaron más de 900 kilos de carne en descomposición, sin rotulación y con signos de exudación de líquidos.

La Policía Caminera decomisó 85 costillares en Catriel. La Policía Caminera en otra oportunidad decomisó 85 costillares en Catriel.

El local, que funcionaba además como despensa y fiambrería, fue clausurado preventivamente y recibió una multa superior a los $4 millones. También se descubrió una sala de elaboración de chacinados sin habilitación ni condiciones higiénicas.

Mayo. Durante un control de rutina en el barrio Anai Mapu, inspectores municipales interceptaron un camión que descargaba carne sin habilitación ni cadena de frío. En total, se decomisaron 700 kilos de carne con signos de descomposición, listos para ser distribuidos en comercios de la zona.

Abril. Fue uno de los casos más graves: tras inspeccionar 30 comercios de Cipolletti y Fernández Oro, la Brigada Rural secuestró más de tres toneladas de carne en avanzado estado de descomposición. Los productos, que incluían cortes vacunos, pollos, menudencias y chorizos, provenían de faenas clandestinas y algunos incluso serían producto del robo de ganado.