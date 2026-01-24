Controles de tránsito nocturnos: secuestro de motos, balas, drogas y un detenido

Los procedimientos identificaron a dos conductores que dieron alcoholemia positiva. Uno de los motociclistas intentó escapar del control y chocó contra un agente policial.

Los controles nocturnos desarrollados en Cinco Saltos identificaron a dos personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

Los controles nocturnos sorpresivos realizados en Cinco Saltos arrojaron resultados positivos en materia de prevención y seguridad vial, con el secuestro de motocicletas , la incautación de municiones y estupefacientes , y la detención de una persona durante los distintos operativos desplegados en la madrugada del sábado.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 7°, Tránsito Municipal y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona II , que llevaron adelante controles vehiculares en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la presencia policial y detectar irregularidades.

Como resultado de las primeras intervenciones, cuatro motocicletas fueron retiradas de circulación . Dos de ellas quedaron secuestradas tras arrojar alcoholemia positiva en sus conductores, mientras que una tercera fue retenida por carecer de la documentación obligatoria para circular.

Durante el mismo operativo, los efectivos detectaron una motocicleta de alta cilindrada con pedido de secuestro vigente, requerido por la Comisaría 1ª de Neuquén. El rodado era ocupado por dos personas, que fueron debidamente identificadas en el lugar.

secuestro balas Se procedió al secuestro de municiones de calibre 32.

Tras un cacheo preventivo, el personal policial incautó municiones calibre 32 y envoltorios con sustancia vegetal consistente con la planta de marihuana, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal y de la Fiscalía de Cinco Saltos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En otro de los hechos registrados durante la madrugada, se produjo una persecución policial cuando el conductor de una motocicleta intentó evadir un control. La maniobra finalizó con la colisión del rodado contra un efectivo de la BMA.

El agente resultó con lesiones de consideración, mientras que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Ante esa situación, se dispuso el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del implicado.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el sujeto quedó detenido e imputado por los delitos de lesiones graves culposas y atentado y resistencia a la autoridad, en un contexto que volvió a poner en evidencia la importancia de los controles nocturnos como herramienta clave para prevenir delitos y siniestros viales.