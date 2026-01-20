Borrachos al volante: más de 80 infracciones en controles de tránsito

El esquema de controles viales se realizó en Cipolletti y Cinco Saltos. Hubo 14 test de alcoholemia positivos, de los cuales la graduación más alta fue de 2,17% gr/l.

Un intenso esquema de controles viales se desplegó durante el fin de semana y el lunes, que dejó como saldo más de 80 infracciones, alcoholemias positivas y secuestros de vehículos en distintas ciudades del Alto Valle como Cipolletti y Cinco Saltos . Los operativos estuvieron a cargo del personal policial de la Zona Tránsito.

Según se informó oficialmente, como resultado de los procedimientos se labraron 80 infracciones policiales y se dispusieron cinco retenciones preventivas de vehículos, en el marco de medidas cautelares orientadas a reforzar la seguridad en rutas y zonas urbanas.

En relación con el consumo de alcohol al volante, los controles arrojaron 14 test de alcoholemia positivos , de los cuales 12 fueron detectados en Cinco Saltos por el Cuerpo de Seguridad Vial. La graduación más elevada registrada alcanzó los 2,17 gramos por litro , un valor ampliamente superior al permitido para conducir.

Dos vehículos intentaron fugarse del control

Entre los casos relevados, también se constató una alcoholemia positiva a un camionero que circulaba en un semirremolque desde Cinco Saltos hacia Cipolletti. El conductor arrojó un resultado de 1,09 gr/l, por lo que se activaron las actuaciones administrativas y preventivas correspondientes.

control vehículo

Durante los operativos, se procedió al secuestro de dos vehículos por atentado y resistencia a la autoridad. En uno de los hechos, un automóvil evadió un control en Cinco Saltos, cuando intentó ser interceptado. Una situación similar sucedió con un vehículo utilitario perteneciente a un vivero de la zona, intentó fugarse al reconocer a los agentes apostados sobre la ruta provincial. Finalmente, ambos rodados fueron detenidos y secuestrados.

Por último, el personal policial concretó el secuestro de una placa patente, al constatarse que no coincidía con el vehículo en circulación. De esta manera, los controles aleatorios en distintos puntos de la ciudad continuarán controlando la conducción bajo los efectos del alcohol con el objetivo de reducir situaciones de riesgo vial.

control alcohol

Hacían delivery de droga en una moto robada y fueron detenidos en el centro

Este fin de semana, Policía de Río Negro confirmó la detención de dos jóvenes que llevaban a cabo la venta de droga a bordo de una moto robada. Luego de un operativo policial, ambos fueron detenidos y se confirmó que el rodado en el que circulaban era robado.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde este sábado, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo patrullaban de manera habitual la zona céntrica de Bariloche. En ese contexto, los uniformados observaron en la calle España al 500, a dos jóvenes que circulaban en una moto en contramano y sin casco.

delivery droga bariloche

Esta conducta representaba un riesgo para ellos y para vecinos y turistas que se encontraba en la zona, por lo que los efectivos realizaron una breve persecución para interceptarlos e identificarlos.

Al descender de la moto, el personal policial realizó un cacheo y en ese momento detectaron que los ocupantes llevaban, entre sus pertenencias, envoltorios con sustancias ilegales.

Vendían droga en una moto robada en el centro de Bariloche

Al ampliar la inspección, confirmaron la presencia de cocaína y marihuana fraccionadas, "en cantidades compatibles con la modalidad de venta al menudeo", aseguraron.

Además, al revisar los datos del vehículo, se constató que la moto tenía pedido de secuestro por robo y circulaba con una chapa patente falsa. Por lo que este hecho reforzó la hipótesis de que no se trataba de un hecho aislado, sino que formaba parte de una combinación de delitos con un fin común.

policía

Como resultado del procedimiento, el personal policial confirmó que "se secuestraron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, y se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso las actuaciones correspondientes".

Por su parte, a los dos jóvenes de 18 años se les vinculó a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, además de otras figuras penales.

"Este tipo de operativos refleja la importancia de los controles preventivos y la presencia constante de las fuerzas de seguridad en la calle", destacaron desde la fuerza policial. Y en ese sentido, señalaron que "una infracción de tránsito advertida a tiempo permitió no solo evitar un posible siniestro vial, sino también frenar la venta de droga y recuperar un vehículo robado, fortaleciendo la seguridad cotidiana de la comunidad barilochense".