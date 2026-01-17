Insólito: adolescentes paseaban en un cuatriciclo robado en pleno centro de Cipolletti

Los menores de edad fueron identificados por los agentes de la Unidad 4ta cuando se trasladaban en el llamativo rodado. El vehículo fue restituido a su dueño.

Dos adolescentes fueron detenidos en pleno centro de Cipolletti cuando se trasladaban en un cuatriciclo robado . Los menores de edad fueron identificados por los efectivos de la Unidad 4ta , cuando se trasladaban en el llamativo rodado.

El episodio se registró a las 5:55 de la mañana , cuando los agentes del destacamento policial observaron a los jóvenes movilizarse en un cuatriciclo con pintura amarilla y azul con estampas. La extraña escena motivó a los uniformados a realizar un control de rutina para verificar la propiedad de vehículo menor.

Los adolescentes fueron interceptados por los agentes y al ser consultados por la documentación correspondiente, no pudieron acreditar ser propietarios del cuatriciclo . Lo que motivó una intervención policial inmediata para demorar a los jóvenes y el inicio de la búsqueda del dueño legítimo del rodado.

A partir de un rastrillaje en varias cuadras a la redonda, los uniformados lograron dar con el propietario, un hombre mayor de edad, quien confirmó que el cuatriciclo había sido sustraído minutos antes. Además, denunció que los autores del robo habían violentado el portón de ingreso del edificio ubicado en Belgrano al 800 para cometer el robo.

cuatricilo El cuatriciclo había sido sustraído de un edificio minutos antes de la intervención policial.

El cuatriciclo fue devuelto a su dueño

Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones judiciales por robo en estado de fragancia con intervención del Ministerio Público Fiscal y la intervención de SENAF, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por otro lado, la víctima del ilícito expresó su agradecimiento por el rápido accionar policial que permitió recuperar el cuatriciclo en pocos minutos.

comisaria 4ta Los agentes de la Comisaría Cuarta observaron la extraña escena y comenzaron el procedimiento.

Cámaras con IA de Cipolletti detectaron un auto robado en Neuquén: tres detenidos

Tres personas fueron detenidas el jueves por la tarde en Cipolletti cuando circulaban en un vehículo Volskwagen Gol Trend que había sido robado en Neuquén. El operativo se inició a partir de que el sistema de cámaras con inteligencia artificial detectó al rodado cuando transitaba por la ciudad.

El procedimiento se activó a partir de una alerta emitida por el nuevo sistema LPR del Servicio de Monitoreo 911, cuando detectó el dominio de la patente que registraba un pedido de secuestro por el delito de hurto automotor emitido por la Comisaría N°2 de la capital neuquina.

Proyecto nuevo (4) El vehículo había sido robado el 12 de enero en el bajo neuquino, sobre la calle Perito Moreno.

El automóvil fue identificado en la rotonda de las rutas 22 y 151

La identificación del rodado motivó un operativo coordinado entre el sistema de monitoreo 911, el personal de la Comisaría N°4 y el destacamento Especial 114°. El rodado había sido visualizado cuando circulaba por calle Mengelle y luego se dirigió hacia Pacheco, lo que motivó el desplazamiento de los efectivos hacia la zona sur de la ciudad.

El automóvil se dirigió hacia la rotonda que une las rutas nacionales 22 y 151, cuando tomó el camino hacia Neuquén por la Ruta Nacional 151. Según informaron fuentes policiales, no hubo persecución. Al ser bloqueado el paso por un móvil, el vehículo se detuvo y los efectivos procedieron al control de sus ocupantes.

camaras seguridad 911.jpg El procedimiento se activó a partir del alerta emitida por el nuevo sistema LPR del Servicio de Monitoreo del 911.

Los detenidos

En el lugar se identificó a dos hombres y una mujer. El conductor, de 36 años, con domicilio en el barrio Z1 de Neuquén, que se desempeña como ayudante mecánico y albañil. Los acompañaban un hombre de 33 años y una mujer de 32, ambos en situación de calle.

Durante la verificación de los datos, se confirmó que el Gol Trend registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado el lunes 12 de enero en la calle Perito Moreno, en la zona del bajo neuquino.

Tras dar la intervención al fiscal de turno de Cipolletti y articular con la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se dispuso la detención de los tres ocupantes del automóvil. Además, se llevó adelante el secuestro del vehículo, con su documentación y llaves, que quedaron bajo resguardo policial a la espera de nuevas disposiciones judiciales.